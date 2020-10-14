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Aktüel PKK/KCK'ya Sincar'da ağır darbe
Aktüel

PKK/KCK'ya Sincar'da ağır darbe

MİT'in istihbaratıyla, PKK/KCK'nın Irak Sincar'daki silahlı kanadının sözde üst düzey sorumlularından "Serhat Patnos" kod adlı Fuat Zengin, TSK tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi - 1993'te PKK/KCK'ya katılan ve çok sayıda eylemin planlayıcısı olan Fuat Zengin'in etkisiz hale getirilmesinin, silahlı kadrolar arasında büyük moral bozukluğu yarattığı belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 18:56:38 -
PKK/KCK'ya Sincar'da ağır darbe

ANKARA (AA) - MİT'in istihbaratıyla, terör örgütü PKK/KCK'nın Irak Sincar'daki silahlı kanadının sözde üst düzey sorumlularından "Serhat Patnos" kod adlı Fuat Zengin, TSK tarafından düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, MİT'in uzun süredir yerel saha unsurları üzerinden takibe aldığı Fuat Zengin'in, PKK'nın Sincar'daki silahlı tüm faaliyetlerini sevk ve idare ettiği ayrıca Türkiye'ye yönelik eylem talimatları verdiği belirlendi.

Bunun üzerine PKK/KCK'nın Irak Sincar'daki silahlı kanadının sözde üst düzey sorumlularından Fuat Zengin, geçen günlerde TSK tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Terörist Zengin'in 1993'te PKK/KCK'ya katıldığı ve çok sayıda eylemin planlayıcısı olduğu belirlenirken, Zengin'in etkisiz hale getirilmesinin, örgütün silahlı kadroları arasında büyük moral bozukluğu yarattığı belirtildi.

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