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PKK/KCK'ya eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

12 Mart 2019 Salı 15:54
PKK/KCK'ya eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kentteki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 kişi serbest bırakıldı

Operasyonda, silahlı faaliyet yürüten teröristlerle irtibatlı oldukları, örgütün hedef ve amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla N.G, E.Ç, E.Y, H.A, Ü.Y.Y. ve O.D. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.G ve E.Ç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:54
  1. Kars
  2. PKK/KCK
  3. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
  4. PKK/KCK terör örgütü

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