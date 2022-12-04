PKK/KCK operasyonu! 4 zanlı tutuklandı
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 2 Aralık'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alınmıştı.