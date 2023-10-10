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Gündem PKK/KCK operasyonlarında yakalanan şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gündem

PKK/KCK operasyonlarında yakalanan şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-10 14:53:00 -
PKK/KCK operasyonlarında yakalanan şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK'nın "cezaevi yapılanması" içerisinde eylem ve faaliyette bulunulduğu ve bu yapılanmaya finans temin edildiğinin belirlenmesi üzerine 10 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 32 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Kocaeli merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK'nın "cezaevi yapılanması" içerisinde eylem ve faaliyette bulunulduğu ve bu yapılanmaya finans temin edildiğinin belirlenmesi üzerine 10 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 32 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Zanlılardan 12'si tutuklama, 20'si adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin adli kontrol şartıyla salıverilmesine hükmetti.

Cumhuriyet Başsavcılığının, 12 zanlının serbest bırakılması kararına tutuklanmaları yönünde itirazda bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
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6 Ekim'de Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Tunceli, İzmir, Muğla, Muş ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 zanlı yakalanmış, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, flama ve fişek ele geçirilmişti.

Gözaltına alınanlar arasında HDP Kocaeli İl Başkanı Aynur Santo ve bazı milletvekili adaylarının da bulunduğu öğrenilmişti.

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