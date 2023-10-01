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Siyaset PKK/HDP/YSP'den 'terörden uzağız' rolü!
Siyaset

PKK/HDP/YSP'den 'terörden uzağız' rolü!

Yeniakit Publisher
2023-10-01 19:39:00 -
PKK/HDP/YSP'den 'terörden uzağız' rolü!

PKK/HDP/YSP milletvekilleri, TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında 'terörden uzağız' rolü kesti.

Ankara'daki Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik terör saldırısı kahraman emniyet güçlerimiz tarafından engellendi.

Saldırıda iki polis yaralandı.

Türkiye gündemini sarsan hain saldırıya ilişkin HDP/PKK/YSP'den açıklama geldi.

Böyle rol kestiler!

Partisi adına açıklamada bulunan Çiğden Kılıçgün Uçar, insanların aklıyla şöyle alay etti:

Saldırıyı kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek isterim. Şiddetin her türlüsünün zemin bulmadığı barışın tesis edilebildiği ülke mücadelesini vermeye devam edeceğiz.
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