PKK’dan sonra FETÖ firarilerini de MİT korkusu sardı

Adım adım takip edilen ve nokta vuruşlarla yanlarındaki teröristlerle birlikte imha edilen terör rögütü PKK yöneticelirinden sonra bir başka terör örgütü FETÖ’nün firari tetikçilerini de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) korkusu sardı. Kenya’da paketlenip Türkiye’ye geldikten sonra itirafçı olan, örgütün elebaşı Gülen’in yeğeni Selahattin Gülen’in itiraflarından sonra FETÖ’cülerde panik başladı.

Uyarıya rağmen kaçamadı

Selahattin Gülen’in, örgütün yapısı, devam eden faaliyetleri ve irtibatlarını itiraf etmesinden sonra, dünyanın birçok ülkesinde faaliyetlerine devam eden örgüt üyelerini gölgesinden korkar hale getirdi. Son olarak Kırgızistan’da FETÖ’ye ait Sapat okullarının başkanı ve eski müdürü Orhan İnandı’nın başkent Bişkek’te MİT tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirildiği iddiaları, FETÖ’nün firarilerine “Sıra bana mı geldi?” sorusunu sordurmaya başladı.

Firari kalemşör Emre Uslu sosyal medya hesabından Orhan İnandı’nın paketlenmesi ile ilgili paylaşımında, “30 yıldır Kırgızistan’da Cemaat faaliyetleri var. Yerel insan yetiştirdiyseniz işi onlara bırakıp neden çıkmadınız? Bunca yıl kendilerine güvenilecek yerel insan yetiştiremediyseniz halen orada neden varsınız? 30 yılda bir iş yapamadıysanız zaten bırakıp gidin” ifadelerini kullanarak uyarılara rağmen kaçamadığını itiraf etti.

FETÖ’nün yayın organı Bugün gazetesi Ankara temsilcisi firari terörist Tarık Toros da, “Bişkek’te Türk-Kırgız okullarının rektörünün kaçırılmasından korkuluyor” sözleriyle MİT korkusunun firari FETÖ’cülerin tamamını sardığını dile getirdi.

Örgütün merkezinden, yurtdışında bulunan firari FETÖ’cülere, “Görev yerlerinizi yerel kişilere devrederek, bulunduğunuz yeri terk ederek yer değiştirin” talimatları gitmeye başladığı da öğrenildi.

