PKK'dan kaçan kadın terörist Silopi'de teslim oldu Bölücü terör örgütü PKK'nın Irak'taki kampından kaçarak Silopi'de bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen kadın terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kampından kaçan kadın terörist Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.



Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kampında kaçan kadın terörist dün gece saatlerinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na geldi. İsmi açıklanmayan terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Kadın terörist, ifadesi alınmak üzere Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.