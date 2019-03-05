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PKK'dan kaçan kadın terörist Silopi'de teslim oldu

Bölücü terör örgütü PKK'nın Irak'taki kampından kaçarak Silopi'de bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen kadın terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

05 Mart 2019 Salı 12:03
PKK'dan kaçan kadın terörist Silopi'de teslim oldu

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kampından kaçan kadın terörist Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kampında kaçan kadın terörist dün gece saatlerinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na geldi. İsmi açıklanmayan terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Kadın terörist, ifadesi alınmak üzere Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:03
  1. Şırnak
  2. Silopi
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