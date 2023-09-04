  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

F-35'ler bekleniyordu! Aldıkları son karar dünyayı şoka uğratacak: Vermeyeceğiz

Ünlü spor spikeri Güntekin Onay’dan büyük küstahlık! Rezalet ki ne rezalet! Ebrar Karakurt çıkışı tepki çekti

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Müslümanlar üzgün iken Avrupalılar nasıl rahat edecek? Kur'an-ı Kerim saldırıları sonrası İsveç'te isyan başladı...

Fatih Altaylı'dan rezil sözler! Ebrar Karakurt çıkışı olay oldu! Senden de ancak bu utanmazlık beklenir

O ilimizde gizlice hazine arayan Rus vatandaşı bakın neler buldu neler! Bu ne rahatlık böyle

Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe!

ABD'den Suudi Arabistan'a 'İsrail' dayatması!

2 bin adet insansız hava aracı siparişi verdiler! Evet yanlış duymadınız, tamı tamına 2 bin adet

Rusya’dan, Erdoğan-Putin zirvesine saatler kala şok hamle! Oldu mu bu şimdi
Gündem PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu: Mehmetçik'e teslim olan PKK'lı terörist sayısı 8'e yükseldi
Gündem

PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu: Mehmetçik'e teslim olan PKK'lı terörist sayısı 8'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-09-04 15:59:00 -
PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu: Mehmetçik'e teslim olan PKK'lı terörist sayısı 8'e yükseldi

Silahlı terör örgütüne katılan şahıs ve aileleriyle birlikte sürdürülen bilgilendirme neticesinde teslim oldu.

 

Batman İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki hudut karakoluna teslim oldu.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmaları amacıyla, Batman İl Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce silahlı terör örgütüne katılan şahıs ve aileleriyle birlikte sürdürülen bilgilendirme, önleme ve ikna çalışmaları neticesinde 2003 yılında ilimizden silahlı terör örgütüne katılan ve hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçu çerçevesinde aranma kaydı bulunan erkek örgüt mensubu 30 Ağustos 2023 günü Habur Sınır Kapısı’ndan ülkemize giriş yaparak teslim olması sağlanmıştır. 2023 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce ikna edilip teslim olması sağlanan örgüt mensubu sayısı 8’e ulaşmıştır” denildi.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23