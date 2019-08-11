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PKK'da infaz başladı! Dağdan kaçan teröristler teslim oluyor

Van Valiliği, infaz edilmekten korkan bir kadın teröristin Şırnak-Silopi Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

11 Ağustos 2019 Pazar 22:12
PKK'da infaz başladı! Dağdan kaçan teröristler teslim oluyor

Van'da ikna çalışmaları sonucu teslim olan PKK'lı kadın terörist, infaz edilmekten korkan teröristlerin terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine sığındığını söyledi.

Van valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kadın teröristin Şırnak-Silopi Hudut Kapısı'ndan teslim olduğu belirtildi.

Teröristin ilk ifadesinde, son zamanlarda güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar sonucu terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar verdiğini söylediği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK terör örgütünün, kendi başarısızlıklarının faturasını sözde alt kadrolara yüklediğini, örgüt içi işkencelere ve infazlara başladığını, infaz edilen teröristlerle aynı akıbeti yaşamaktan korkan teröristlerin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığındığını, bu durumun duyulmasının örgütte çözülmeleri ve güvenlik güçlerine teslim olmaları hızlandırdığını, 18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldığını, taciz edildiklerini, sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiğini, teslim olduktan sonra devletten hiç beklemedikleri iyi muamele gördüklerini, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanlarında olduğunu, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını, teslim olmak isteyen teröristlerin vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını ifade etmiştir."

Açıklamada, kandırılarak ya da kaçırılarak terör örgütünün tuzağına düşen gençlerin kurtarılmasına yönelik çalışmaların, halkın desteğiyle kararlılıkla yürütüleceği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 22:12
  1. Şırnak
  2. Van Valiliği
  3. PKK

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