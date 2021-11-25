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Gündem PKK'da çözülme sürüyor! İkna yoluyla teslim oldular
Gündem

PKK'da çözülme sürüyor! İkna yoluyla teslim oldular

İçişleri Bakanlığı, iki terör örgütü PKK mensubunun ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 19:50:00 -
PKK'da çözülme sürüyor! İkna yoluyla teslim oldular

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’dan kaçan 2 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1'i İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri Kategoride olmak üzere 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 180'e yükseldi” denildi.

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