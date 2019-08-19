PKK yayın organı Yeni Yaşam’dan kemalistlere güzellemeler! Terör seviciler gezici Kemalistlerden memnun

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

PKK yayın organı Yeni Yaşam gazetesi yazarı Veli Saçılık, sivil kemalizm ile HDP ittifakını konu ettiği “KARŞI – KOMŞU II Sivil Kemalistler” başlıklı bugünkü yazısında, ‘kemalizm’ adı altında devlet karşıtı faaliyet gerçekleştiren sözde kemalistlerin, gezi olayları sonrasında kemalizmi değişime uğrattıklarını ve kemalizmin devlet düşmanı devrimci oluşumlarla bir araya gelmekten çekinmeyen bir yapı haline geldiğini dile getirdi. Saçılık, ‘Cumhuriyet’ savunuculuğunun da değişmesi gerektiğini söyledi.

Gezi sonrası terör sevicilerin de beğeneceği bir kemalizm oluştu!

Saçılık, kemalizmin bugünkü halinden memnuniyetini şu sözlerle ifade etti: “... bu gençler, hak-hukuk-adalet sloganı etrafında ifade edilebilecek bir Kemalizm resmi çizdiler. Gezi bir dönüm noktası oldu ve Sivil Kemalistler, HDP başta olmak üzere bütün devrimci sosyalist çevrelerle yan yana gelmekten ve hatta HDP’ye seçim barajı desteği vermekten, birlikte iş yapmaktan çekinmediler, Haziran 2015 seçimleri ve İstanbul seçimleri gene bu çevrelerle bizlerin yan yana geldiği durumlar oldu.”

‘Cumhuriyet’ savunuculuğunun değişmesini istedi!

“Oy ve Ötesi, Ali Şeker, İlhan Cihaner ve arkadaşlarının grubu, Canan Kaftancıoğlu’nun sol sosyal demokratlığı…” diye söze başlayan Saçılık, “Bu çevreler … Kemalizmin seküler-siyasal yorumunu geliştirmeye çalışan çevreler. Şimdi esas mesele, bu çevrelerin ‘cumhuriyet’ kaygılarını, daha da siyasallaştırıp, özgürlük -demokrasi içermeyen, Kürt sorununa gözlerini kapatan cumhuriyet savunuculuğunun, Saray savunuculuğuna evrilmek zorunda olduğunu (28 Şubatçılar, Ergenekon’dan yargılananların bir bölümü, MHP, VP’nin, Saray’ın emrine girmesi örneği) anlatabilmektir.” ifadeleriyle de ‘Cumhuriyet’ savunuculuğunun evrilmesi gerektiğini dile getirerek, kemalizmdeki terör sevicileri memnun eden değişimin yetersiz olduğunu söylerken, ‘cumhuriyet’ savunuculuğundan vazgeçilmesi gerektiğini ima etti.

