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PKK yayın organı sinyalleri vermeye başladı! "Güney Kürdistan tanınmalı"

Terör örgütü PKK’nın yayın organı Yeni Yaşam, sözde Kürdistan hayallerini yeniden dillendirdi. Gazete; Türkiye’nin ABD ile ortak oluşturacağı güvenli bölgeyi Güney Kürdistan olarak adlandırırken, bölgenin tanınmasının gerekliliğine dikkat çekti.

11 Ağustos 2019 Pazar 17:42
PKK yayın organı sinyalleri vermeye başladı! "Güney Kürdistan tanınmalı"

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr  PKK’nın yayın organı Yeni Yaşam Gazetesi’nin yazarlarından Haydar Ergül, “Olmayan zaferin propagandası” başlığıyla yayınladığı bugünkü yazısında PKK’lı teröristlerin Kürdistan hayalini yeniden dillendirdi. Ergül, “Öyle anlaşılıyor ki, taraflar zaman kazanmaya dönük bir çaba içindedirler. Yalnız şunun altını çizmek gerekiyor. Zimmen de olsa Türkiye, Kuzey ve Doğu Suriye birimini tanımış oluyor. Bu biraz bir zamanların Güney Kürdistan yapısının tanınmasını çağrıştırıyor.” ifadeleriyle, Kuzey Irak’ta oluşturulan Kürt Bölgesi’ni işaret ederek, bir benzerinin de Kuzey Suriye’de oluşabileceği söylemini dillendirdi.

Güney Kürdistanla, sözde Büyük Kürdistan'a işaret ediyorlar!

Türkiye’nin terör tehditlerinden arındırmak amacıyla operasyon başlatmayı planladığı Fırat’ın Doğusu’nda yer alan PYD/PKK teröristlerini ‘Kuzey ve Doğu Suriye birimleri’ olarak adlandıran Ergül, bu bölgede ABD desteğiyle oluşturulacak güvenli bölgenin sözde Kürt oluşumlarının tanınması anlamına geleceği ifade etti. Ergül, Suriye’de oluşturulacak güvenli bölgeyi Irak’ın Kuzey’indeki Kürt bölgesi ile ilişkilendirirken, o bölgeyi büyük kürdistan söyleminin bir bölümünü ifade eden güney kürdistan olarak adlandırarak büyük kürdistan hayaline işaret etmiş oldu. Ergül, “Elbette Kürtler açısından ‘cepler’ şeklinde kimi devriye atma biçimindeki yapıların vurgusu duygusal bir zorlanmayı getirebilir. Ancak zamanla sorunların çözümünün önünü de açacak potansiyeli de içinde barındırıyor.” ifadeleriyle de gelecekte oluşturulacak özerk yönetim baskısının ilk sinyallerini verirken, elebaşı Öcalan üzerinden oluşturulan ‘yeniden çözüm süreci’ söyleminin de medya aracılığıyla dillendirildiği yayınlarla birlikte amaçlarını ortaya koymuş oldu.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 17:42
  1. Haydar Ergül
  2. Kürdistan
  3. Yeni Yaşam Gazetesi

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