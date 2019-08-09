PKK yarın operasyonları Batı’ya şikayet edecek!

Göksel Çağlav Ankara

Türkiye’de, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen harekat ve operasyonlar sonrasında dağılma noktasına gelerek bir kısmı teslim olan, büyük bir bölümü de etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK, operasyonların devam etmemesi için Batı’da eylemlere başlıyor. Dağılma noktasına gelen terör örgütü PKK şehir yapılanmasını (KCK) harekete geçirerek Avrupa yapılanmasının desteği ile, 10 Ağustos 2019 cumartesi günü tüm Avrupa, Avustralya ve Kanada’da gerçekleştireceği yürüyüş ve gösterilerle operasyonların durdurulması için algı operasyonu yapmaya çalışacak. Türkiye’de yapılması planlanan olası eylemler için güvenlik güçleri gerekli tedbirleri almaya başladı.

Leşleri gizleyemiyorlar

Öte yandan terör örgütü PKK ve uzantıları Türkiye, Suriye ve Kuzey Irak’ta Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazelerini de artık gizleyemez oldu. Her gün terör örgütünün medya yapılanması üzerinden terörist cenazelerinin haberlerini yapmaya başlayan örgüt etkisiz hale getirilen terörist sayısını en düşük seviyede göstererek dağılma ve çözülmelerin önüne geçmeye çalışıyor. Büyük kayıplar veren terör örgütü kayıplarının yerini doldurmak için köylerden kaçırdığı çocuk ve kadınları silah eğitimlerine tabi tutarak güç toplamaya çalışıyor.