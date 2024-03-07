PKK uzantısı için kendi partili adayını sattı! Dem’lileri almam diyen Burcu Köksal’a çok sert sözler

Seçime sayısı günler kala CHP'de DEM Parti ittifakı, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın yaptığı çıkışla patlak verdi.

Köksal'ın "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" demesi üzerine bazı partililer tepkilerini peş peşe sıralarken son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'ndan zehir zemberek sözler geldi.

İMAMOĞLU'NDAN SERT ÇIKIŞ

Bakırköy'de konuşan İmamoğlu, "Belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam diyen ya kendine başka iş bulacak, ya da başka parti bulacak" ifadelerini kullandı.

DİLİ SÜRÇMÜŞ, BENDEN DÜZELTMEMİ İSTEDİ"

DEM Partililerin desteğini alamamaktan korkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dün Uşak'ta yaptığı mitingde "Dili sürçmüş, benden düzeltmemi istedi. Bizim kapımız herkese açıktır" diyerek Köksal'ın yaptığı çıkışı toparlamaya çalışmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

DİL SÜRÇMESİ YOK

Burcu Köksal ise gazeteci Barış Yarkadaş'a yaptığı açıklamada Özel'i yalanlayarak "Dil sürçmesi yok. Sözümün arkasındayım" demişti.