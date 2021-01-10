PKK teröristlerini anarken bile çocukları kullanıyor

Fransa’nın Başkenti Paris’te terör örgütü PKK’nın iç hesaplaşma sonrasında öldürülen örgütün kurucularından Sakine Cansız ve iki teröristin ölüm yıl dönümünü bahane eden terör örgütü Avrupa’da umduğunu bulamayınca yine çocukları kullandı. 9 Ocak 2013’te Fransa’nın başkenti Paris’te PKK’nın kurucularından Sakine Cansız (Sara), KNK Paris Temsilcisi Fidan Doğan (Rojbin), Gençlik Hareketi üyesi Leyla Şaylemez (Ronahi) öldürülmüştü. Tükenmekte olan ve destek bulamayan terör örgütü propaganda amaçlı teröristleri anma gösterileri düzenlemek istedi. Ancak Avrupa’nın birçok ülkesinde umduğunu bulamadı.

Bunun üzerine örgütün sözde Avrupa temsilcilikleri ve sözde Sivil Toplum Kuruluşları yine çocukları kullanmaya başladı. Kapalı bir alanda örgütün paçavralarını açan ve teröristlerin fotoğraflarını açan örgüt, daha ilkokul çağındaki çocukları sahneye çıkartarak örgüt propagandası yaptırdılar. Yapılan açıklamalarda Fransa hükümeti sorumlu tutularak tehditler savruldu.

PKK’nın medya yapılanması üzerinden daha önceki yıllara ait görüntülerle yalan haberler yapılırken, “Sakine Cansız ve arkadaşlarımızın katliamında Fransa devleti sorumlu ve suç ortağıdır. Bu cinayetin üstünün örtülmesinden sorumludur. Dünyadaki devletlerin bu katliamlara suskun kalmalarının nedeni de aynı kadın ve halklar düşmanı zihniyetleridir. Ataerkil sistem zaten kadın katliamları üzerinden varlık bulmuş vahşi, acımasız bir sistemdir” denildi. Örgütün siyasi uzantılarından Kürdistanlı Toplumlar Konfederasyonu (KON-MED) tarafından organize edilen gösteriler için katılım olmaması nedeniyle sözde sanatçı, aktivistler terör örgütünün propagandasını yaparak hem Türkiye hem de Fransa aleyhine slogan attılar.

Bir elin parmağını geçemiyorlar

Kırsalda ağır kayıplar veren terör örgütü PKK, artık sokak eylemlerinde de umduğunu bulamıyor. Yıllardır beslendiği Avrupa ülkelerinde yapmak istedikleri eylemlere daha önce olduğu gibi katılım sağlayamaz oldu. Avrupa Parlamentosu önünde yaptıkları eylemlerde bile bir elin parmağını geçmeyen terör sevicilerlere ancak basın açıklaması yaparak bildiri dağıtıp pankart asabiliyorlar.