PKK terör örgütü 2 mensubu daha ikna çalışmaları ile teslim oldu

Jandarmanın ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda 2 terörist daha teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda bölücü terör örgütü PKK/PYD-YPG’de çözülme sürüyor. Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ikna çalışmaları sonucunda terör örgütünün Suriye uzantısında faaliyet gösteren 2 terörist, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olanlardan Z.A’nın 2015 yılında örgüte katıldığı, R.A.H’nın ise 2016 yılında örgüte katıldığı tespit edildi. Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 78’e yükseldi.