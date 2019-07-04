PKK şimdi de ormanlara saldırıyor

Göksel Çağlav Ankara

Terör örgütü PKK Türkiye’de ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda verdiği kayıpların karşılığını ormanlara saldırarak almaya çalışıyor. Suriye’de işgal ettiği topraklardan çıkmamak için halka zulüm etmeye devam eden terör örgütü PKK/YPG çiftçinin hasadını ateşe verirken, Türkiye’de de ormanlara saldırarak intikam almaya çalışıyor. Her fırsatta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) düzenlediği operasyonlardan kaçan terör örgütü PKK, köşeye sıkıştıkça saldırganlığını giderek artırıyor. Turizmi baltalamak, sahillerde kaos ortamı yaratarak Türkiye’ye zarar vermeyi hedefleyen terör örgütü özellikle halkın ilgi odağı olan bölgelerdeki ormanları hedef alıyor. Terör örgütü PKK’nın medya organlarından yaptığı açıklamalarla da bu saldırıları marifetmiş gibi haber yaptırıyor. Sözde Türkiye’deki televizyon kanallarına uyarı yaptığını anlatmak için saldırdığını duyuran terör örgütü, daha önceki yıllarda da bir çok ormana sabotaj düzenlemişti. Geçtiğimiz gün Muğla’nın Datça ilçesi Palamutbükü mevkiindeki Liman Tepesi’nde yer alan televizyon vericilerinin de bulunduğu ormanlık araziye saldıran terör örgütü PKK saldırıyı üstlenerek, rezil saldırının "Halkların Birleşik İntikam Milisleri" (HBİM) tarafından yapıldığını duyurdu. Sınır ötesi operasyonlarda ağır kayıplar veren terör örgütü PKK, Pençe harekatında aldığı darbe ile örgüt içinde yaşanan çatışmaların önüne geçmekte zorlanıyor. Örgütten kaçmak isteyen çok sayıda teröristi infaz ettiği belirtilen PKK’nın eleman bulmakta da zorlandığı öğrenildi. Özellikle sınırlarda alınan önlemler nedeniyle bulundukları bölgelerde sıkışan terör örgütü PKK, yaşamsal ihtiyaçlarını da karşılayamaz duruma geldi. Şehir yapılanması KCK aracılığı ile bazı ihtiyaçlarını gidermeye çalışan örgüt toplu alımlar yapmaktan da kaçınıyor.