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PKK sevicisi Ferhat Tunç, Almanya'ya topukladı!

Terör örgütü PKK'ya açıkça verdiği destekle bilinen türkücü Ferhat Tunç, Türkiye'ye dönmeme kararı aldığını açıkladı. Tunç, "Norveç'ten Almanya'ya geçeceğim ve Almanya'da yaşayacağım" dedi.

05 Mart 2019 Salı 16:21
PKK sevicisi Ferhat Tunç, Almanya'ya topukladı!

Hakkında 'terör örgütü propangandası yapmak, terör örgütü üyeliği' gibi suçlardan açılan davalarda 20 yıl hapis cezası istenen Ferhat Tunç, önceki gün bir konferansa katılmak üzere gittiği Norveç'te yaptığı konuşmada, Türkiye'ye dönmeme kararı aldığını söyledi.

Tunç, çifte vatandaşlık hakkı olduğu Almanya'da yaşayacağını aktardı.

"Türkiye'ye dönmeme kararı aldım"

Bakırköy 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüt propagandası yapmaktan 1 yıl 11 ay hapis cezası aldığını ifade eden Tunç, şunları söyledi:

"Yakın zamanda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkımda 'örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemeyle dava açıldı. Gittiğim her ilde yaptığım konuşmalar nedeniyle hakkımda açılan onlarca dava var. 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 1 yıl 11 ay hapis cezası almam nedeniyle bazı cezalarımın ertelenmesi durdurulmuş ve o cezaları da yatmam söz konusu. Konferans için geldiğim Norveç'ten Türkiye'ye dönmeme kararı aldım. 1979 yılında babamla işçi ailesi statüsü ile Almanya'ya gitmiş ve Alman vatandaşlığı almıştım. Norveç'ten Almanya'ya geçeceğim ve Almanya'da yaşayacağım."

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:21
  1. Diyarbakır
  2. Ferhat Tunç
  3. PKK sevicisi
  4. PKK'lı türkücü
  5. Türkiye açıklaması

YORUM YAZ

  • Zulüm 1453 te sona erdi. Zulüm 1453 te sona erdi. 16 dk önce
    Aslında soyadı kanununun çıkış amaçlarından biri de içimizdeki hainleri kamufle etmek, bizden biriymiş gibi hareket etmelerini sağlamaktı. Şimdi ne oluyor? Deşifre olan hainler bir bir topukluyor. Ama hala aramızdalar adları Ahmet, Mehmet, Aliözleri mayası ne Türk ne de müslüman...
  • konferanskonferans20 dk önce
    eli e mikrofonu alan kendini adam sanıp konferans veriyor
  • abdrhmnabdrhmn25 dk önce
    sakın hiç pişman olma , dokunma hiçşehitlerimizin yarasına , sakın hiç geri dönme ,sakın bakma arkana , tek başına devam et bildiğin pkkyolundan şaşma , ama sen tc yi bir daha hiç arama , ama sen tc nin kapısını bir daha hiç çalma , hep hatırla bu milletin sana vepkk yakahrını sen bu günden yarına. defooolllllllllllllllllllllll
  • vatandaşvatandaş41 dk önce
    memleket bi mikroptan kurtuldu.
  • ÇapanoğluÇapanoğlu44 dk önce
    Türkiye bir pislikten daha kurtuldu...Darısı sıradaki pisliklere...
  • CemsCems55 dk önce
    Ermeni köklerini de al yanına ve bir daha ülkeme gelme.Sözde sanatçı hain
  • JurnalJurnal59 dk önce
    Dinimize,vatanımıza,Bayrağımıza kim düşmanlık ve hasımlık ederse bilsinki;Almanya değil,yeryüzünü zindan ederiz!!!Bu gazi ve onur abidesi MİLLET bunu yapar mı??? YAPAAARRR!!!
  • ŞenerŞener1 sa önce
    Çıkan oylara bakarsak abd'ye defolması kendi açısından daha iyi olur, fetö süde orada, pkk sıda. Yandaşlarınla kavrulursun!
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc1 sa önce
    Allah razi olsun, memlekimden defoldugun icin.
  • MetinMetin1 sa önce
    Cehenneme kadar yolu var
  • receprecep1 sa önce
    sende figen gibi kendine iyi bir yerde yaslayacak direk bulacaktın
  • fahrifahri1 sa önce
    Gidişin olsun da dönüşün olmasın. Dahasını söylemedim. DEĞMEZSİN.
  • 145314531 sa önce
    Çok isabetli bir karar,Almanya sizin gibilerin anavatanı ve kalesidir zaten.Bu topraklar kirlenmemiş olur ayrıca.
  • Hilâl Hilâl 1 sa önce
    Defol git lazımdeğilsin vatan haini kim varsa güzelimülkemiterk etsin
  • AliAli2 sa önce
    NERDE YAŞARSAN YAŞA BİZE NE.
  • mikail okuroğlumikail okuroğlu2 sa önce
    sizin gibiler bu ülkeye yakışmıyor digerleride terk eder inşaallah.
  • Sıradan bir vatandaşSıradan bir vatandaş2 sa önce
    İyi işte ne güzel ait olduğunuz yerde geberin bu topraklar sizlere haram olsun

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