PKK seviciler ittifaka alınmayan HDP için tutuştu!

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Hendek sever Hasan Cemal ve PKK sevici Oya Baydar HDP'yi ittifaka almayan CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

HASAN CEMAL: HDP BARAJA TAKILIRSA?

Terör örgütü PKK'nın kazdığı çukurlarda boy boy pozlar veren Hasan Cemal, "Muharrem İnce'nin havası, hitabeti öyle ki, meydanları dalgalandıracağı anlaşıyor, ama ya HDP baraja takılırsa?.." başlıklı yazısıyla terör örgütü PKK'nın siyasi temsilcisi HDP'in barajın altında kalacağı korkusunu yazdı.

"Aklımda bir soru var" diye yazan Hasan Cemal, "Milletvekili seçimlerinde baraja takılacak bir HDP'den 60-80 milletvekili Erdoğan'ın AKP’sine giderse, bunun hesabını kim verecek?" diye sordu.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin HDP'yi ittifaka dahil etmek istediğini ifade eden Hasan Cemal, "Kılıçdaroğlu ve İnce'nin konuşmalarına bakıyorum. Her ikisi de, HDP'yi sıfır baraj ittifakına dâhil etmek ister gibi. Ama anlaşılan Meral Akşener'i bu konuda ikna etmek kolay görünmüyor. Ayrıca, gelen haberler öyle ki, HDP'nin -özellikle Selahattin Demirtaş'ın adaylığıyla- yüzde 10 barajını aşması yakın ihtimal. Ya aşamazsa? Baraja takılır da, 60-80 milletvekili Erdoğan'ın torbasını doldurursa?.. Bunun vebali, sorumluluğu büyük olur demokrasi adına..." dedi.

OYA BAYDAR: KÜRTLERE GEÇİT YOK İTTİFAKI

"İttifakınızın adı “Kürtlere Geçit Yok” misâkı olsun" başlıklı yazısında "CHP-Saadet-İYİ Parti-DP dörtlüsüne en uygun ad: Kürtlere Geçit Yok İttifakı‘dır." diyen PKK sevici Oya Baydar, CHP ve Kılıçdaroğlu'na ateş püskürttü.

HDP'nin anahtar parti olduğunu iddia eden Oya Baydar, "Hadi demokrat değilsiniz, sayı saymayı da mı bilmiyorsunuz?" diye sordu.

Şaşkın olduğunu söyleyen Baydar, "Benim merak ettiğim ve şaşırdığım; siyaset feleğinin çemberinden geçmiş, oy hesaplarında ustalaşmış 4’lü ittifak kurmaylarının, 6 milyon oyu göz ardı ederken HDP’nin barajın altında kalması durumunda AKP’ye kendi elleriyle 60-70 milletvekilliği teslim edeceklerini nasıl hesaplamadıkları ya da neden umursamadıkları…" iddiasında bulundu.

Demokrat olmadığını söyleyerek Kılıçdaroğlu'na yüklenen Baydar, CHP'nin teröristlere kolkola girdi eleştirilerinden kortuğu için ittifaka yanaşmadığını belirterek,"Sızan bilgilere, rivayetlere, kendi konuşmalarından cımbızla çekilen ifadelere göre HDP’nin de katılacağı sıfır baraj ittifakının önündeki engel HDP ile asla biraraya gelmeyeceği dayatmasını şantaj düzeyine vardıran Akşener’in partisiydi." dedi.