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Gündem PKK seviciler ABD'li Jeffrey ile T24'den ABD'yi aklama yarışı
Gündem

PKK seviciler ABD'li Jeffrey ile T24'den ABD'yi aklama yarışı

Donald Trump döneminde ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi olarak görev yapan ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD-YPG'ye verdiği destekle bilinen James Jeffrey, solcu ve PKK sempatizanı yayın organı T24'e konuştu. 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığını itiraf etmek zorunda kalan Jeffrey, ABD'nin FETÖ ile bağlantısı olmadığını öne sürerek milletin aklıyla dalga geçti. Ayrıca Jeffrey, ABD'nin PKK'yı desteklemediği iddiasında bulunarak ülkesini aklamaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 23:57:00 -
PKK seviciler ABD'li Jeffrey ile T24'den ABD'yi aklama yarışı

ABD’nin kısa süre önce emekli olan en kıdemli diplomatlarından eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Jeffrey, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını ‘aptalca’ diyerek yönetimi suçlarken açıklamanın PKK'yı desteklemediğini savunarak ABD'yi aklamaya çalıştı.

ABD'yi aklamaya çalıştı

ABD’nin kısa süre önce emekli olan en kıdemli diplomatlarından eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, T24’e yaptığı değerlendirmelerde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili ilk açıklamasına sert tepki gösterdi. “Eğer” ifadelerini içeren açıklamayı “aptalca” diye nitelendiren Jeffrey, bu ifadelerin kullanılmasını yeni dışişleri ekibinin tecrübesizliğine bağladı.

ABD'nin yeni yönetiminin tecrübesiz olduğunu iddia eden Jeffrey açıklamasında "Basın açıklaması Türkiye’yi kınıyor veya PKK’yı destekliyor değildi." diyerek ABD'yi aklamaya çalıştı

"15 Temmuz darbe girişiminde ABD arkasında değil" yalanını savundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ABD’yi 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde rol oynamakla suçlayan açıklamalarına da cevap veren ABD eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylerken, "15 Temmuz darbe girişimini Gülen'ciler gerçekleştirdi, ancak ABD'nin Fethullah Gülen'le hiçbir bağlantısı yok" iddiasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ABD’yi 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde rol oynamakla suçlayan açıklamalarına da yanıt veren Jeffrey, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, “Biz Cumhurbaşkanlığı’nı dinleriz, Dışişleri Bakanlığı’nı dinleriz ve Savunma Bakanlığı’nı dinleriz. En azından Trump ve Obama hükûmetlerinde biz böyle sesleri dinlemezdik” dedi.

ABD-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda iyimser olduğunu söyleyen Jeffrey, “Bence ilerleyen zamanda Biden yönetimi iklim değişikliği, Çin, Rusya ve iş birliğine pek yanaşmayan İran gibi gerçek uluslararası sorunlara odaklandığında Türkiye’nin çıkarlarının temelde ABD ile aynı olduğunu fark edecek. Türkiye, Rusya’nın genişlemesini önleyen çok büyük bir güç; İdlib’de, Trablus’ta ve Dağlık Karabağ’da olanlara bakın. Aynı zamanda Türkiye, İran’ın ve özellikle İran’ın Irak ile Suriye’deki genişlemeci tavrının dostu değil. Türkiye bu konuda çok açık davrandı” değerlendirmesinde bulundu. Jeffrey, Biden’ın diploması arenasındaki hedeflerine ulaşmak için de Türkiye’ye ihtiyaç duyacağını ifade etti.

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