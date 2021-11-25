PKK sevici Merdan Yanardağ’ın Tele1’i Zillet’in anketçisini bakın nasıl pazarladı?
PKK sevici Merdan Yanardağ yönetimindeki Tele1, Zillet İttifakı’nın anketçisi ORC’yi “iktidarın anketçisi” yutturmaya kalkıştı. Yandaş Tele1, ORC Araştırma'nın sahibi Mehmet Pösteki’nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İP’in Genel Başkanı Meral Akşener’le yaptığı görüşmeleri okuyucularından gizlemeyi tercih etti.
CHP’ye yakın yayın organları ve gazetecilere sıkça konuşan ‘Zillet İttifakı’nın anketçisi ORC Araştırma’nın sahibi Mehmet Pösteki’ye AK Parti birçok kez tepki göstermişti.
Zillet’in anketçisini ‘İktidara yakın anketçi’ diye pazarladılar
Merdan Yanardağ’ın Tele1, Zillet’in anketçisi ORC’yi “İktidara yakın şirketin anketinde bile Cumhur İttifakı geri düştü ORC Araştırma, yaptığı son seçim anketini açıkladı.” şeklinde pazarlamayı tercih etti.