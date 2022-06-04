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Gündem PKK sevici Merdan Yanardağ darbecileri güzelledi, Sultan Abdülhamid Han'ı alçakça hedef aldı!
Gündem

PKK sevici Merdan Yanardağ darbecileri güzelledi, Sultan Abdülhamid Han'ı alçakça hedef aldı!

Terör örgütü PKK seviciliğiyle bilinen TELE 1 genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ canlı yayında darbeciler tarafından devrilen Sultan Abdülhamid'i hedef alarak hakaretler savurdu. Yanardağ'ın "Bu millet sizin ağababanız olan Sultan Abdülhamid'e boyun eğmedi ki size boyun eğsin." sözleri büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 18:17:00 -

Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, hazırlayıp sunduğu '18 dakika' programında skandal ifadeler kullandı.

Yanardağ canlı yayında, "Bu millet sizin ağababanız Abdülhamid'e boyun eğmedi, size mi eğecek? Yalan üzerine kurulu bir tarih anlayışınız var. Uydurulan bir yalan üzerine kurulu naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var. Bizim tarihimiz gerçek kahramanlardan oluşuyor ama…" dedi.

Daha önce de hakaretler savurmuştu

Yanardağ daha önce de Abdülhamid Han'ı hedef alarak "1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere..." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

Adnan Menderes'e 'bebek katili' iftirası

Tele 1 ekranlarında yayın yapa Yanardağ, Adnan Menderes hakkında küstah iftiralarda bulunmuştu. Merdan Yanardağ söz konusu programında, "Bebek katili olan Menderes'ten demokrasi kahramanı çıkmaz olmaz... Sevgilisinden doğan çocuğu öldürtüp makam şoförüne gömdüren birisi..." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

 

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