PKK sempatizanı gazete fena gaza geldi! Yav, bi' yürüyün gidin işinize

İktidarın tüm yetkili ağızları seçimlerin erteleneceğine dair tek bir açıklama yapmazken, solak medyada, "zurnanın son deliği" mesabesindeki Bülent Arınç'ın çıkışından hareketle tuhaf bir kampanya yürütülüyor...

Son olarak, PKK sempatizanı Evrensel gazetesi yazarı Fatih Polat, "14 Mayıs’ta yapılacağı ilan edilen seçimlerden köşe bucak kaçan bir iktidarla karşı karşıyayız" herzelerini yumurtladı.

Polat, kendi çalıp kendi oynayan solakların içler acısı halini gözler önüne serdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"14 Mayıs’ta yapılacağı ilan edilen seçimlerden köşe bucak kaçan bir iktidarla karşı karşıyayız.

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Anayasa hukukçuları, savaş hali dışında seçimlerin ertelenmesinin mümkün olamayacağını vurgularken, Saray’a yakın gazeteciler, yorumcular ve hukukçular seçimden kaçılacak bir formül için eşelenip duruyorlar.

Tam bu noktada, siyasi kredisini çoktan tüketmiş bir sima olan Bülent Arınç, “Abi sen bir ortamı yokla, bakalım ne çıkacak?” denerek ortalığa salınmışçasına büyük bir coşkuyla, Twitter hesabından televizyon kanallarına kadar her türlü aracı kullanarak, zamanında yapılacak bir seçimin kabul edilemezliğine bizi ikna etmeye çalışıyor. “Savaş hali dışında olmazmış, ayet mi var?” diyor ve devam ediyor: “Milletin canı yanmışken, ‘iki ay sonra haydi seçime’ nasıl diyebileceğiz?” Hatta lafı, ‘kaos çıkar’ demeye kadar vardırıyor."