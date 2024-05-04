PKK-PYD İsrail safında Gazzelilere karşı savaşıyor!

Strategic Culture Foundation isimli haber sitesine göre İsrail, Gazze’de sıcak çatışmaya Yahudi askerini sürmek yerine Amerikalı ve Avrupalı yabancı paralı askerleri kullanıyor. Sözde anti emperyalist PKK-PYD ile bazı Peşmergeler de İsrail safında Gazze’de Müslümanlara karşı savaşıyor.

30 Nisan tarihinde, Strategic Culture Foundation isimli haber sitesinde, Steven Sahiounie’nin kaleme aldığı "İsrail Gazze’de yabacı paralı askerler kullanıyor" başlıklı makalede çok önemli iddialar var. İsrail’in Gazze’de sıcak çatışmaya Yahudi askerini sürmek yerine Amerikalı ve Avrupalı yabancı paralı askerleri kullandığını ortaya koyan makalenin esas çarpıcı kısmını; PKK-PYD ile bazı Peşmergelerin İsrail safında Gazze’de Müslümanlara karşı savaşması teşkil ediyor. Halihazırda Yahudi safında savaşanların yanı sıra Amerika ve İsrail daha fazla PKK-PYD’li ile Peşmerge’nin paralı asker olarak Yahudi saflarına katılması için çalışmalar yapıyor.

Steven Sahiounie

ABD Kürtleri İsrail’e asker yazmaya çalışıyor; fakat pek çok Kürt Gazze halkının ve Filistin direnişinin yanında yer alıyor.

Uluslararası toplum, İsrail'in soykırımına sessiz kalmakla kalmayıp aynı zamanda Gazze'de İsrail Savunma Güçleri (IDF) ile birlikte savaşmaları için yabancı paralı askerler gönderiyor.

IDF, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırısına hazırlık olarak saflarını güçlendirmek üzere yüzlerce yedek askeri çağırdı, İsrail pasaportu taşıyan ve yabancı ülkelerde yaşayan kişilerin orduya katılmalarını teşvik etti.

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Ancak İspanyol El Mundo gazetesi, İsrail’in, Gazze'de askeri görevler üstlenecek savaşçılar sağlamak üzere özel askeri şirketlerle(international security contractors) temasa geçtiğini bildirdi.

Pedro Diaz Flores Corrales, 27 yaşında, İspanyol ordusunda eski bir asker ve daha önce hem Ukrayna hem de Irak'ta paralı asker olarak savaşmış. Buna ek olarak, Orta Doğu web sitesi Al 'Monitor'a göre, Neo-Nazi hareketi olarak adlandırılan faşist bir siyasi gruba üye olduğu biliniyor. Bu grup yasadışı silah kaçakçılığının yanı sıra paralı askerlik işleriyle de uğraşıyor.

Corrales, IDF saflarında savaşma kararını gerekçelendirerek, savaşa katılan her paralı askerin haftalık yaklaşık 3.900 Euro (4.187 $) maaş ve yerine getirdikleri görevlerle ilgili ikramiyeler aldığını söylüyor.

El Mundo gazetesi Corrales'in etrafında Fransız, Alman, Arnavut ve hatta Irak, Afganistan, Mali ya da Kosova'da savaşmış Amerikan Deniz Piyadeleri ya da Özel Kuvvetler mensupları gibi farklı milletlerden paralı askerlerin fotoğraflarını gördüğünü bildirdi.

Geçtiğimiz Ekim ayında Fransız medyası çok sayıda Fransız savaşçının IDF'nin yanında savaşa katıldığına dair haberler yayınladı.

Avrupa-Akdeniz Gözlemevi tarafından hazırlanan bir rapor, geçmişte özellikle Gazze Şeridi'nde özel kuvvetlerin bir parçası olarak IDF saflarında gönüllü askerlik yapan yüzlerce Avrupalı paralı askerin varlığını ortaya koymuştu.

Avrupa'daki sağcı Yahudi ve Hıristiyan gruplarla doğrudan bağlantılı örgütler, Avrupalıları IDF'ye katılmaya davet etmek ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik yasadışı yerleşimci operasyonlarını desteklemek için projeler ve kampanyalar düzenliyor.

PKK ve Peşmerge

Hamas'ın tünellerinde kullanmak isteyen İsrail, PKK-PYD militanlarına Gazze’de yürüttüğü soykırım savaşında ön saflarda yer almaları için 2.200 dolar teklif etmekte ve binlerce terörist ve paralı askeri İsrail'e nakletmektedir.

İsrail hükümeti, 9 bin İsrail Şekeli (2.200 $) maaşın yanı sıra ölüm ya da yaralanma durumunda 25.000 $ tazminat ödemeyi kabul ettiği PKK'lı teröristlerle bir sözleşme yaptı.

İsrail, Hamas'ın tünellerine kendi askerlerini göndermek istemediği için Gazze'ye yönelik kara saldırısında PKK'lı teröristleri kullanmayı planlıyor. Avrupa, Irak, Suriye ve ABD'den yaklaşık 2,000 terörist ve paralı asker İsrail'e geçti. Kuzey Irak'tan kimi Peşmerge güçleri de İsrail'deki cephelere gönderildi.

İsrail için savaşmak üzere militan toplama çağrıları yapılmakta ve Mordehay Zaken tarafından kurulan “Kürt-İsrail Dostluk Birliği”, “Kürt Enstitüsü” ve “İsrailli Yahudi Kürtler” örgütü gibi birçok örgüt kapsamlı faaliyetler yürütüyor.

İsrailli örgütler, Tel Aviv rejiminin 1958'den bu yana kendilerine verdiği desteği hatırlatarak, Kuzey Irak'taki Kürtleri İsrail'e göndermek için Peşmerge ile pazarlık yapıyor.

Ayn’el-Arap'ta İsrailli bir albay ve yedi kişilik ekibi, şehir savaşında deneyimli kişileri bulmak için faaliyetler yürütüyor. Irak ve Suriye'den devşirilen paralı askerlere İsrail vatandaşlığı için kimlikleri verildi. Bunlar daha sonra üç uçakla İsrail'e nakledildi. Son uçak 29 Ekim'de Erbil'den havalandı. İsrail'in cepheye gönderdiklerinden sekizi Gazze'de öldürüldü.

Netflix dizisi “Fauda”da oynayan Kürt şarkıcı ve oyuncu Idan Amedi, gönüllü olarak IDF'ye katıldığını açıkladı ve Gazze Şeridi'nden görüntüler paylaştı. IDF, Amedi gibi sosyal medya fenomenlerini kullanıyor. Amedi'nin Kürtleri Filistinlileri öldürmeye çağırdığı görüntüler İsrail televizyonlarında yayınlanıyor. Bu arada PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından Duran Kalkan da Hamas'ı suçlayarak İsrail lehine açıklamalar yaptı.

İsrail kuvvetleri saflarında, aktif ya da yedek hizmette bulunan dünyanın her yerinden çok sayıda çifte vatandaşın yanı sıra toplam 4.600 yabancı gönüllü bulunuyor.

İsrail, başta yerel Global CST şirketi olmak üzere özel güvenlik yüklenicilerine güveniyor. Bu şirket için çalışan paralı askerler Latin Amerika, Güney Osetya ve Afrika'da katıldıkları çatışmalarda insanlığa karşı suç işlemekle suçlanıyor.

Kürdistan İşçi Partisi (PKK) Gazze'de savaşmaları için İsrail'e 2,000 paralı asker gönderdiklerini açıkladı.

IDF, Hamas tarafından kazılan tünellere girmekten korkuyor ve tünellerden canlı çıkamayacaklarından endişe ediyor ve bu nedenle PKK ve diğer paralı askerleri bu amaçla kullanıyor ve Avrupa ülkeleri, Irak, Suriye ve Amerika'dan paralı savaşçılar İsrail'e geldi.

İsrail'e gönderilen Kürt PKK'lılar çoğunlukla Kuzey Irak'tan ve Mesut Barzani'nin yardımıyla gönderildiler. Bölgede yaklaşık 200.000 Kürt Yahudi olduğu tahmin edilmektedir ve bunların bir kısmı İsrail'e gönderilmiştir.

Savaş Suçları ve Soykırım

Gazze'de İsrail için savaşan yabancılar, IDF ile birlikte savaş suçlusu ve paralı askerdir.

Aralık ayında Fransız Ulusal Meclisi (Parlamento) üyesi Thomas Portes, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'ye gönderdiği ve IDF ile birlikte savaştığına inanılan 4,185 Fransız vatandaşının soruşturulmasını talep eden bir mektubu açıkladı. X'te yayınlanan mektupta, Fransız gönüllülerin savaş suçlarının yaygın olarak rapor edildiği Gazze'de savaşırken katılmış olabilecekleri savaş suçlarının soruşturulması çağrısında bulunuluyor.

Fransız gönüllüler, IDF'ye paralı asker olarak katılan toplam yabancı gönüllülerin yaklaşık %45'ini oluşturuyor. Buna karşın Fransız halkı yüz binler halinde Filistin'i desteklemek ve ateşkes talep etmek üzere sokaklara dökülmektedir.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın 2016 yılında yayınladığı rapora göre, Amerikalılar her yıl IDF'ye katılan yabancıların %29'una katkıda bulunurken, onları %5 ile İngilizler takip ediyor. Gazze'deki soykırım savaşını sürdüren IDF'de şu anda yaklaşık 100 İngiliz görev yapıyor.

Paralı askerlerin %80'i genellikle 18 ay boyunca IDF saflarında görev yapıyor ve normal IDF personeliyle aynı maaş ve muameleyi görüyor. Çoğunluğu Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'de her gün Filistinlilerin öldürülmesinden sorumlu olan IDF'nin muharip piyadelerine katılıyor. Normal aylık maaşlarına ek olarak, eğitimlerini tamamladıktan sonra yaklaşık 7,000 dolar alıyorlar.

Batılı ülkeler görmezden geliyor

Ne bir Avrupa ülkesi ne de ABD ve İngiltere kendi vatandaşlarını IDF'ye katılmamaları konusunda açıkça uyarmadı. Yabancı savaşçılar Gazze'de işlenen savaş suçlarına iştirak ediyorlar.

Haziran 2022'de Sociological Forum dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, en az 1,200 Amerikalı IDF'de görev yapmaktadır. Çalışma, son yirmi yılda IDF'de yaklaşık 3.500 yabancı askerin görev yaptığını ortaya koymuştur.

21 Amerikan askeri, IDF'nin Gazze'de bir günde en büyük kaybını verdiği ve işgalci IDF'nin toplam 24 askerinin öldüğü gün Filistinli Direniş savaşçıları tarafından öldürüldü.

Gazze'de savaşan Amerikan vatandaşlarının sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte, sayılarının yüzlerle ifade edildiği düşünülmektedir. İsrail'in Gazze'ye saldırısının başladığı 7 Ekim'den bu yana ABD'de yaşayan en az 10,000 kişi İsrail ordusundan askere alınmaları için tebligat aldı.

ABD'nin yanı sıra IDF'ye katılan yabancı savaşçılar İtalya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere en az beş Avrupa ülkesinden geliyor. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'ye göre savaş başladığında İsrail'de çalışan ve yaşayan yaklaşık 18.000 İtalyan vatandaşı vardı ve bunların 1.000'i IDF için çalışıyordu.

Şu ana kadar tek bir Batılı hükümet bile Gazze'de soykırım yapan İsrail için savaşan vatandaşlarını cezalandırmak için herhangi bir adım atmadı.

İsrail-Kürt ilişkisi

İsrail, Kürtler ve Yahudiler arasındaki iyi ilişkilerin bir sonucu olarak bağımsız bir Kürt devletini açıkça destekleyen tek ülke oldu.

Eylül 2017'de İsrail, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun da dediği gibi “Kürt halkının kendi devletine kavuşma yönündeki meşru çabalarını” açıkça destekleyen ilk ve şimdiye kadar da tek ülke oldu.

Kürt-İsrail analistlerine göre Kürtler, bölgede azınlık bir grup oldukları için İsrail'in güvenilir ve uzun vadeli müttefikleri olmuşlardır ve olmaya da devam edeceklerdir.

İsrail ile PKK ve aynı zamanda Kuzey Irak'taki Peşmerge güçleri arasındaki ilişki yeni bir şey değil. Mesut Barzani'nin 2017'deki başarısız bağımsızlık referandumunun en büyük destekçilerinden biri İsrail'di. İsrail kurulurken çok sayıda Yahudi Kürt Filistin'e göç etti. Şu anda İsrail'de 200 binden fazla Yahudi Kürt yaşıyor. Bir dönem İsrail Parlamentosu Başkanı olarak seçilen Mickey Levy de bunlardan biri.

Kuzey Irak'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY), İsrail'in Gazze'de tırmanan savaşı karşısında sessiz kaldı. ABD, İsrail ve İran'la hassas siyasi ve ekonomik bağları olan KBY, bölgesel bir çatışmanın içine çekilmekten kaçınmayı umuyor.

Kürdistan Bölgesi, Amerikan karşıtı duyguların hakim olduğu bir denizde Amerikan yanlısı bir ada. Savaşın tırmanması halinde her iki taraftan da baskı görecektir.

İki ana parti Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve asıl siyasi güç, Gazze'deki savaş hakkında yorum yapmaktan özenle kaçınan KBY Başbakanı Mesrur Barzani'de.

KBY'nin İsrail ile resmi bir bağı olmamasına rağmen, iki hükümet arasında ekonomik bağlar var ve İsrail bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasını destekliyor.

Kürt yetkililerin Gazze savaşında ABD ve İsrail yanlısı bir tutum takınması halinde Bağdat'taki İran destekli partiler KBY üzerindeki baskıyı arttırmaya karar verebilir ve bu nedenle Kürtler bir pozisyon almaktan kaçınıyor.

Bölge analistlerine göre Kürtler ortada bir denge tutturmak ve mevcut savaşta tarafsız görünmek isterken ahlaki bir mesele olarak Filistinlilere sempati duyacak ve Kürdistan Bölgesi ile halkını savaşa dahil olmamış gibi görecekler.

Buna karşılık Kürdistan Bölgesi'nin iki İslamcı partisi - Kürdistan İslami Birliği (KIU) ve Kürdistan Adalet Grubu (KJG) - İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanını yüksek sesle kınadı.

Ekonomik kaygılar da söz konusu. Kürdistan Bölgesi'nin bağımsız petrol ihracatı Mart 2023'te askıya alınana kadar İsrail, 2014'ten itibaren Kürt ham petrolünün önemli bir varış noktasıydı. Basında yer alan haberlere göre Şubat ayında günde 183.000 varil petrol aldı, ancak bu miktar aydan aya dalgalanma gösterdi.

Sonuç

ABD Kürtleri İsrail ile ortak yapmaya çalışıyor. Ancak birçok Müslüman Kürt Gazze halkının ve Filistin direnişinin yanında yer alıyor.

Bazıları Gazze'de İsrail'in yanında yer alan Kürtlerin İsrail ile birlikte İslam dünyasında yeni bir hedef haline geleceği uyarısında bulundu.

Diğer Kürtler için Filistinlilerin çektiği acılara karşı bir empati duygusu var ama aynı zamanda Kürtlere karşı büyük bir çifte standart olduğunu da hissediyorlar. Bu da Kürtleri Filistinlilere kamuoyu önünde destek vermekten kaçınmaya itiyor.

Bu makalenin orijinali Strategic Culture Foundation'da yayınlanmıştır.

Çeviri: Baran Dergisi