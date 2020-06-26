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PKK propagandası yapan muhtara gözaltı

Adıyaman'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları belirlenen biri muhtar 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 17:09:00 -
PKK propagandası yapan muhtara gözaltı

Adıyaman'da, sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptıkları belirlenen biri muhtar 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçecik Mahallesi Muhtarı M.Y. ile 3 kişinin, sosyal medya hesaplarından, PKK propagandası yaptığını belirledi.

Bunun üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, muhtar ile isimleri açıklanmayan 3 şüpheli, evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüphelilerin sorguları devam ediyor.

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