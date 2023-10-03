PKK propagandası yapan hadsiz evinden alındı!
Kilis’te sosyal medyada üzerinden PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü propagandası yapan şahıs, jandarmanın evine düzenlediği operasyonla yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı, Sosyal medya (TİKTOK) üzerinden PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Ö. Y. isimli şahıs icra edilen operasyonla ikamet adresinde yakalandı.
Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, adli makamlara sevk edildi.
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