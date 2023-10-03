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Yerel PKK propagandası yapan hadsiz evinden alındı!
Yerel

PKK propagandası yapan hadsiz evinden alındı!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 12:56:00 -
PKK propagandası yapan hadsiz evinden alındı!

Kilis’te sosyal medyada üzerinden PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü propagandası yapan şahıs, jandarmanın evine düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı, Sosyal medya (TİKTOK) üzerinden PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Ö. Y. isimli şahıs icra edilen operasyonla ikamet adresinde yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, adli makamlara sevk edildi.

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