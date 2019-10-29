PKK propagandacıları teröristbaşı Öcalan'dan medet umuyor
PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları, İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.
Sezai Erhan yeniakit.com.tr İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatları Nevroz Uysal, Mazlum Dinç, Cengiz Yürekli ve Faik Özgür Erol, müvekkilleriyle 30 Ekim’de görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan, avukatlarıyla 2 Mayıs, 22 Mayıs, 12 Haziran, 18 Haziran ve 7 Ağustos 2019 tarihlerinde, kardeşi Mehmet Öcalan ile de 12 Ocak 2019’da görüşmüştü.