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PKK paçavrası Yeni Yaşam kara propagandaya doymuyor!

PKK paçavrası Yeni Yaşam, bugünkü manşetinde Barış Pınarı Harekâtı'nın DEAŞ'ın uyuyan hücrelerini uyandırdığını iddia etti.

13 Ekim 2019 Pazar 09:12
PKK paçavrası Yeni Yaşam kara propagandaya doymuyor!

PKK paçavrası Yeni Yaşam'ın aşağılık manşetleri birbirini izliyor. 

Kahraman askerlerimiz Barış Pınarı Harekâtı ile PKK/YPG'li alçakları kendi kanlarında boğdukça çılgına dönen örgüt pejmürdesi sözde gazete, bugünkü manşetinde aşağılık bir iddiada bulundu.

Türkiye'nin sınırlarındaki terör tehdidini ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nın, DEAŞ'ın uyuyan hücrelerini uyandırdığını öne süren paçavra, "IŞİD'e umut oldu" başlığını kullandı.

Türk Ordusu Suriye'nin kuzeyini kahpe terör örgütlerinden temizledikçe kara propagandanın dozunu artıran aşağılık paçavra, Türkiye düşmanı Euronews'ün uydurma haberindeki, bir DEAŞ militanının "Türklerin gelip bizi eve götürmesini bekliyoruz" dediği yalanını da sözde habere ekledi.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 09:12
  1. Ordu
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. yeni yaşam

YORUM YAZ

  • Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu 42 dk önce
    Pkk'nın tüm basın yayın organları kapatılmalı.
  • aaaa50 dk önce
    evet yeni yaşam en kaba ve en kara propagandatif gazetelerden biridir, diğeri de tipki yeni yaşam gibi yeni akittir :)) tencere dibin kara seninki onunkinden kara...

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