PKK paçavrası Yeni Yaşam kara propagandaya doymuyor! PKK paçavrası Yeni Yaşam, bugünkü manşetinde Barış Pınarı Harekâtı'nın DEAŞ'ın uyuyan hücrelerini uyandırdığını iddia etti.

PKK paçavrası Yeni Yaşam'ın aşağılık manşetleri birbirini izliyor. Kahraman askerlerimiz Barış Pınarı Harekâtı ile PKK/YPG'li alçakları kendi kanlarında boğdukça çılgına dönen örgüt pejmürdesi sözde gazete, bugünkü manşetinde aşağılık bir iddiada bulundu. Türkiye'nin sınırlarındaki terör tehdidini ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nın, DEAŞ'ın uyuyan hücrelerini uyandırdığını öne süren paçavra, "IŞİD'e umut oldu" başlığını kullandı. Türk Ordusu Suriye'nin kuzeyini kahpe terör örgütlerinden temizledikçe kara propagandanın dozunu artıran aşağılık paçavra, Türkiye düşmanı Euronews'ün uydurma haberindeki, bir DEAŞ militanının "Türklerin gelip bizi eve götürmesini bekliyoruz" dediği yalanını da sözde habere ekledi.

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