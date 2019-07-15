PKK paçavrası sahibine yine toz kondurmadı! Orman yakan PKK'nın suçunu yine örtbas etmeye çalıştı

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

Bebek katili PKK terör örgütü, kanlı cinayetlerine doğa katliamını da eklerken, sözcülüğünü yaptırdığı paçavra yayın organları da PKK terör örgütünün saldırılarını örtbas etmekle meşgul. Terör örgütü PKK’nın yayın organı gibi işlev gören Birgün gazetesi, PKK taşeronu teröristlerin üstlendiği Muğla orman yangınlarının failini gizleyerek “rant için yakıldı” iddiasını öne sürdü.

Terör destekçisi paçavralar iyice arsızlaştı

Alenen terör örgütünün propaganda bülteni gibi haberlere ve yorumlara imza atan Birgün paçavrası, hukuki yaptırımlara maruz kalmadığı için terör destekçisi yayınlarını arsızca sürdürmeye devam ediyor. Birçok köşe yazısında ve yorumunda PKK terör örgütünü ve siyasi uzantılarını öven, devlete ve kamu kurumlarına her türlü ağır hakareti haber adı altında yayınlayan PKK paçavrası, şimdi de terörö örgütünün üstlendiği Muğla orman yangınlarının failini örtbas etmek için “rant” yalanına sığındı. Terör destekçisi paçavra, bugünkü haberinde “Bu kez Fethiye’de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın paniğe neden oldu” ifadelerini kullanırken, yangınlara müdahalenin yetersizliğine vurgu yaparak “ormanlar rant için mi yakılıyor” sorusunun sorulduğunu öne sürdü.

