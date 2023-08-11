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Dünya PKK, mülteci kampını bombaladı!
Dünya

PKK, mülteci kampını bombaladı!

Yeniakit Publisher
2023-08-11 09:36:00 - 2023-08-11 09:37:29
PKK, mülteci kampını bombaladı!

TSK'nın YPG mevzilerini hedef alması ve 3 milisin ölmesinin ardından YPG/PKK, Afrin yakınlarında mülteci kampını bombaladı.

TSK'nın YPG mevzilerini hedef alması ve 3 milisin ölmesinin ardından YPG/PKK, Afrin yakınlarında mülteci kampını bombaladı.

YPG/PKK milisleri, Afrin yakınlarındaki Kuveyt er-Rahme mülteci kampını ağır toplarla bombaladı, saldırı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Saldırı, TSK'nın YPG mevzilerini hedef alması ve 3 milisin ölmesinin ardından düzenlendi.

Daily Ummah
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Yorumlar

Hedef

CHP nin seçim ortakları PKK PYD feto dhkp lgbt HDP ip SP kısacası ihanet şebekesi

Ahmet Uçar

Ege'de Yunan piyonu güneyde PKK YPG piyonu doğuda Ermeni piyonu. Oyuncuya ne Zaman Şah çekeceğiz.
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