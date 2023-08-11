PKK, mülteci kampını bombaladı!
TSK'nın YPG mevzilerini hedef alması ve 3 milisin ölmesinin ardından YPG/PKK, Afrin yakınlarında mülteci kampını bombaladı.
TSK'nın YPG mevzilerini hedef alması ve 3 milisin ölmesinin ardından YPG/PKK, Afrin yakınlarında mülteci kampını bombaladı.
YPG/PKK milisleri, Afrin yakınlarındaki Kuveyt er-Rahme mülteci kampını ağır toplarla bombaladı, saldırı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Saldırı, TSK'nın YPG mevzilerini hedef alması ve 3 milisin ölmesinin ardından düzenlendi.
Daily Ummah
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