  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya PKK muhalif Kürt siyasetçileri kaçırdı
Dünya

PKK muhalif Kürt siyasetçileri kaçırdı

PKK/YPG,Suriye’nin Haseke iline bağlı Malikiyye ilçesinde Suriye Kürt Ulusal Meclisi (ENSK) mensubu iki muhalif siyasetçiyi kaçırdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 14:27:00 -
PKK muhalif Kürt siyasetçileri kaçırdı

PKK/YPG,Suriye’nin Haseke iline bağlı Malikiyye ilçesinde Suriye Kürt Ulusal Meclisi (ENSK) mensubu iki muhalif siyasetçiyi kaçırdı.

PKK'nin ENKS üyesi 2 siyasetçiyi kaçırdığı iddia edildi

Bağımsız Kürt Rabıtası Sözcüsü Redor Ahmed'in verdiği bilgilere göre PKK/YPG 28 Aralık'ta Malikiyye'de muhalif siyasetçiler Hüseyin Süleyman ve Bülent Molla İsmail'i araçlarına akaryakıt aldıkları sırada kaçırdı

Ahmed, kaçırılan kişilerin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) bileşenlerinden ENKS mensubu olduğunu belirtti.

Ahmed, kaçırılmalarının ardından kendilerinden haber alınamayan Kürt siyasetçilerin derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23