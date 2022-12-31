PKK muhalif Kürt siyasetçileri kaçırdı
PKK/YPG,Suriye’nin Haseke iline bağlı Malikiyye ilçesinde Suriye Kürt Ulusal Meclisi (ENSK) mensubu iki muhalif siyasetçiyi kaçırdı.
PKK/YPG,Suriye’nin Haseke iline bağlı Malikiyye ilçesinde Suriye Kürt Ulusal Meclisi (ENSK) mensubu iki muhalif siyasetçiyi kaçırdı.
PKK'nin ENKS üyesi 2 siyasetçiyi kaçırdığı iddia edildi
Bağımsız Kürt Rabıtası Sözcüsü Redor Ahmed'in verdiği bilgilere göre PKK/YPG 28 Aralık'ta Malikiyye'de muhalif siyasetçiler Hüseyin Süleyman ve Bülent Molla İsmail'i araçlarına akaryakıt aldıkları sırada kaçırdı
Ahmed, kaçırılan kişilerin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) bileşenlerinden ENKS mensubu olduğunu belirtti.
Ahmed, kaçırılmalarının ardından kendilerinden haber alınamayan Kürt siyasetçilerin derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.