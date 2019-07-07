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PKK, Kürt kızlarıyla militan avına çıktı

Mardin’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılan Gençlik Merkezi, HDP’nin yönetime gelmesiyle amacı dışında kullanılmaya başladı. HDP, toplum değerlerimizden uzak olan kız çocuklarını, erkeklere karşı kullanarak gençlerin dağa gidişini hızlandırdı.

07 Temmuz 2019 Pazar 09:29
PKK, Kürt kızlarıyla militan avına çıktı

Terör örgütü PKK'ya son günlerde üst üste ağır darbeler vurulup ve yeni militan desteği de neredeyse bitme noktasına gelirken, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen’den önemli açıklamalarda bulundu.

Gençleri PKK’ya hazırlıyor

Mardin’de kayyım döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılan Gençlik Merkezinde HDP’nin sözde kültürel etkinliklerle gençlerin beyinlerini yıkandığını belirten Sözen, “Kayyım döneminde açılan gençlik merkezinde sanatsal, kültürel, müzik, okuma yazma, satranç ve çeşitli eğitimler yapılıyordu. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra HDP’ye geçen belediyelerde, sözde bu kültürel etkinlikleri, kendince devam ettiriyor. Hemen hızlı bir şekilde o kütüphaneleri, bir değişime uğratarak, tabelaları, PKK’nın renklerini andıran renklerle donattı. Yine konser adı altına gençlerimizi dağa teşvik edecek sanatçıları götürüp burada gençlerin beynini yıkıyorlar. Görevlendirdikleri kişiler, oraya giden gençleri adeta milli ve manevi değerlerden uzaklaştıracak adımlar atıyor. Bu gençler belli bir süre sonra maalesef sonra kendilerini dağda buluyor” diye konuştu. Toplum değerlerinden uzak sözde eğitimler verildiğini altını çizen Sözen, “Kızları ve erkekleri beraber aynı etkinlikler içerisinde çeşitli özentiler oluşturarak, kız çocukları erkeklere karşı kullanmak suretiyle gençlerin dağa gidişini hızlandırmak istiyorlar” dedi.

Gençler heba ediliyor

Sözen, “Başta Mardin olmak üzere Diyarbakır ve HDP’li belediyeler gençlik merkezlerinde gençlerin beynini yıkıyor. Diyarbakır- Elazığ arasında Hazar Gölü’nde belediyenin kampları var. Yazlık bir yer. Daha önceki yıllarda neredeyse 200-250 tane gencin orada beynini yıkayıp sonra dağa gönderiyorlardı. Bunlar tamamen gençlerin beyinlerinin yıkandığı PKK’ya eleman yetiştiren kamplar haline dönüştürülmüş durumda. Mardin’de de süratli bir şekilde bu yapılıyor. Çünkü önceden belediyelerde kayyımların olmasıyla gençler çok düzgün bir şekilde yetiştirildiği için son zamanlarda PKK’ya katılım bölgede yüzde sıfır durumuna gelmişti. Dolayısıyla bu duruma dikkat çekmek istiyoruz. Kazanımlara çok çok yazık oluyor. Bu olaylara bu örgütsel faaliyetlere daha ne kadar sessiz kalacağız? Heba edilen sadece devletimizin ve milletimizin parası değil, geleceğimizin teminatı gençlerimiz de heba ediliyor” diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 09:29
  1. Mardin
  2. Elazığ
  3. Diyarbakır
  4. Terör örgütü PKK
  5. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  7. Gençlik Merkezi
  8. HDP
  9. kayyım
  10. PKK
  11. Hazar Gölü

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