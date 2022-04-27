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Gündem PKK kampındaki fotoğrafları ortaya çıkan İBB çalışanı gözaltına alındı
Gündem

PKK kampındaki fotoğrafları ortaya çıkan İBB çalışanı gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde uzman olarak çalışan terörist Şafak Duran', PKK kampındaki görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 16:10:00 - 2022-04-27 16:31:00
PKK kampındaki fotoğrafları ortaya çıkan İBB çalışanı gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev alan 30 yaşındaki Şafak Duran'ın, terör örgütleriyle bağlantısı tespit edildi.

Duran'ın bu bağlantısı ise 2016 yılında Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlardan belirlendi.

PKK kampında silah tuttu

Dokümanlarda Duran'ın kırsal alanda elinde uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğrafları ve diğer teröristlerle beraber yer aldığı kareler görüldü.

İBB binasında gözaltına alındı

Gelişmelerin üzerina harekete geçen güvenlik güçleri bu sabah saatlerinde İBB'ye ait olan bir binaya operasyon düzenledi. Terörist Duran, çalıştığı binada gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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