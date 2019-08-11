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PKK kadınların arkasına sığındı

Türkiye’de ve sınır ötesinde Türkiye tarafından gerçekleştirilen kararlı ve başarılı operasyonlarla parçalanmaya başlayan terör örgütü PKK şimdi de kadınlardan medet ummaya başladı. Örgütün kadın yapılanması Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi (KJK) kadınları örgütü savunmaya çağırdı.

11 Ağustos 2019 Pazar 09:56
PKK kadınların arkasına sığındı

 Göksel Çağlav  Ankara  Terör örgütü PKK’yı bitirmek için Türkiye, Kuzey Irak ve Suriye’de operasyonlar devam ederken parçalanmaya başlayan terör örgütü gözünü kadınlara dikti.

Sokak eylemlerinde dahi kadın kıyafetlerinin arkasına saklanan terör örgütü PKK şimdi de kadınların arkasına saklanmaya çalışıyor. Örgütünün kadın yapılanması olarak bilinen Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi (KJK) terör örgütünün dağılmasını önlemek için harekete geçirilerek kadınları ön saflara geçmeye davet etti. Güvenlik güçlerimizin Türkiye’de ve sınır ötesinde düzenlediği operasyonlar nedeniyle saklandıkları deliklerden kafalarını dahi çıkartamayan teröristler kadınlardan medet umarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesi operasyonlarını durdurabilmek için yardım istediler. KJK yaptığı, “Bu çağrı kadın paradigmasının doğuş ve sistemleşme çağıdır. ‘Değişim ve Özgürlük İçin Sen de Ayağa Kalk’ şiarıyla dört parça Kürdistan ve yurtdışı alanlarında başlatılan hamleyi selamlıyoruz. Bu çerçevede tüm kadınları yüksek bir bilinç ve irade gücü ile hamleye katılmaya, değişimi ve özgürlüğü sağlama temelinde kendinden başlayarak topluma yayma görevinin bir parçası olmaya çağırıyoruz” diyerek kadınları direnişe davet ettiler. Hendek olaylarında olduğu gibi kadın ve çocukları teröristlerin önüne kalkan yapmak için kadınları sokağa davet ederek yeni bir kalkışma hazırlığında olduğuna dikkat çekildi.

Barış koridoruna kalkan arıyorlar 

Terör örgütü PKK, örgütün medya ayağı üzerinden olası ‘Barış Koridoru’ harekatına karşı başlattığı ‘Canlı kalkan’ girişimi tutmayınca çareyi kadınların arkasına saklanmakta buldu. KJK üzerinden arka arkaya yapılan açıklamalarla kadınları kullanma gayreti içerisine düştüler. Parçalandığını her açıklamasında dile getiren PKK, “Tüm alanlarda, demokratik kadın cephesini geliştirerek, Ortadoğu’ya savaşı dayatan erkek egemenliğine bir kez daha kaybettirelim. Dört parça Kürdistan’da yürütülen soykırıma, Başur ve Bakur Rojhilate Suriye’ye karşı TC’nin işgaline geçit vermeyelim. Bu vesileyle dünyanın her yerindeki kadınları Rojava devrimini korumaya ve seferberliğe davet ediyoruz. Kadın devrim kazanımlarını koruyabilmek tüm insanlığın umudu olmuş Rojava’yı korumaktan geçmektedir” ifadeleriyle Mehmetçiğin gerçekleştirdiği başarılı ve kararlı operasyonlar karşısında zor duruma düştüklerini bir kez daha dile getirmiş oldular.


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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 09:56
  1. Ankara
  2. PKK
  3. Türkiye
  4. Kuzey ırak
  5. Suriye

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