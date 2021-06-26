PKK ile öz kardeş olduklarının itirafı: Eşcinsel sapkınlardan 'Kürdistan' sloganı!
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde toplanarak izinsiz şekilde gösteri düzenlemek isteyen sapkın LGBT'liler, terör örgütü PKK lehine sloganlar attı. "Kürdistan vardır" diyerek trampet çalan LGBT'lilerin görüntüsü büyük tepki çekti. Bu görüntüler, eşcinsel sapkınların PKK'lı teröristler ile öz kardeş olduğunun itirafı oldu.
Erkek ve kadın arasındaki biyolojik farklılıkları yok sayarak, sapkın ilişkileri meşrulaştıran ve cinsiyetsiz bir toplum arzusunda olan LGBT savunucuları, İstanbul'da toplanarak izinsiz gösteri yürüyüşü düzenlemek istedi.
Polis müdahale etti
Beyoğlu çevresi ve İstiklal Caddesi'nde toplanarak slogan atanlara, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis ekipleri müdahale etti.
PKK Türkiye'yi, eşcinsel sapkınlar Türk milletinin karakterini yok etmek istiyor
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, sapkın LGBT'lilerden bazılarının "Kürdistan vardır, lubunyalar vardır" sloganı atarak terör örgütü PKK propagandası yaptığı görüldü.
Türkiye'nin toplumsal karakterini çökertmeyi amaçlayan eşcinsel sapkınların bu propagandası, Türkiye'yi yok etmek isteyen terör örgütleriyle aynı yerden yönetildiğinin itirafı olarak değerlendirildi.