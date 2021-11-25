PKK, hiçbir zaman terör eylemi yapmamış!

Münübe Yılmaz

Terör örgütü PYD’nin elebaşı Salih Müslim, yine kargaları bile güldürecek açıklamalara imza attı. PKK’nın, kurulduğu günden bu yana teröre başvurmadığını, tüm eylemlerinin meşru müdafaa çerçevesinde olduğunu iddia eden Müslim, “PKK kurulduğu günden bu yana hiçbir terörist faaliyette bulunmamıştır. ‘PKK bana karşı terörist bir eylem gerçekleştirdi’ diyebilecek kimse yok. Kürt halkına karşı düşmanın gaddarlığı sonucunda meşru müdafaa uygulanmıştır” herzesini yumurtladı. Terör örgütü PKK'nın 43. kuruluş yıl dönümü sebebiyle konuşan Müslim, PKK’nın terör listesine alınmasının Ortadoğu halkları için tarihi bir hata olduğunu da ileri sürdü. Binlerce sivili gözlerini kırpmadan öldüren teröristleri masum göstermek için elinden geleni yapan terör baronu, “Halk PKK’nın terörist olduğuna inanmıyor. Bu nedenle PKK’nın terör listesinden çıkarılması için kampanyalar düzenleniyor. Avrupa ve Ortadoğu halkları PKK’yı kendileri için kurtuluşun ve demokrasinin umudu olarak görüyor. PKK’nin öncülüğünü umut olarak görüyorlar” ifadelerini kullanarak saçmalıklarını sürdürdü.