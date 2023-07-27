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Gündem PKK elebaşları AB’nin kalbinde
Gündem

PKK elebaşları AB’nin kalbinde

Yeniakit Publisher
2023-07-27 16:38:00 -
PKK elebaşları AB’nin kalbinde

Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı PKK elebaşları Zübeyir Aydar ve Adem Uzun, Avrupa Birliği’nin kalbi Brüksel’de ortaya çıktı. Avrupa Parlamentosu’nun önünde terör örgütü lehine sloganların atıldığı gösteride elebaşı Öcalan’a destek açıklaması yapıldı.

PKK’nın kırmızı bültenle aranan sözde elebaşları Zübeyir Aydar ve Adem Uzun, Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılan gösteride ortaya çıktı.

2 teröristin katıldığı ve Avrupa Parlamentosu önünde PKK elebaşı Abdullah Öcalan için düzenlenen gösteride Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu pankartlar açıldı ve PKK lehine sloganlar atıldı.

Bazı Avrupa ülkelerinden sivil toplum kuruluşu ve belediye temsilcilerinin katıldığı gösteride, Öcalan'a destek açıklamaları yapıldı.

Zübeyir Aydar
ÖNE ÇIKAN VİDEO

UZUN YILLARDIR BELÇİKA’DALAR

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun ve Zübeyir Aydar'ın uzun yıllardır Belçika'da yaşadığı biliniyordu. Aydar, ABD tarafından 2009'da, Uzun ise 2011'de "Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı" ilan edilmişti.

Adem Uzun

Kaynak: Yeni Şafak

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