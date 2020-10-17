PKK Avrupa’da da umduğunu bulamadı

Göksel Çağlav Ankara

Terör örgütü PKK’nın çöküşü devam ederken, Avrupa’da da istediği desteği bulamamaya başladı. Yaptığı eylemleri önce üstlenen ve kamuoyu tepkisi aldıktan sonra çark eden terör örgütü PKK, medya organları üzerinden yaratmaya çalıştığı algı operasyonlarında da umduğunu bulamadı. Türkiye, terörle mücadelede gerek yurtiçi, gerek sınır ötesi operasyonlar ile başta PKK olmak üzere DEAŞ, DHKP-C, MLKP gibi terör örgütleri ve uzantılarına kök söktürmeye devam ediyor. Kırsalda olduğu kadar metropoller ve şehir yapılanmalarına yönelik de operasyonlar hızla devam ediyor.

Güvenlik güçleri ve istihbarat birimlerinin koordineli olarak kararlı ve başarılı operasyonları sadece Türkiye’de değil dünya kamuoyunda da dikkatle izleniyor. Bu başarı terör örgütlerinin güç kaybetmesine neden olurken, örgütlerin terör sevici ülkelerden aldıkları destek de azalıyor. Terör örgütü PKK’nın son eylemlerinde uğradığı hezimet, Avrupa’daki eylemlerine de yansımaya başladı.

Geçmişte yaşanan her olayı bahane ederek Avrupa sokaklarında eylem ve gösteri yürüyüşü yapıp Türkiye’yi şikayet etme çabaları artık karşılık bulmuyor. Daha birkaç gün öncesinde Avrupa’nın birçok kentinde düzenledikleri eylemlerde bir avuç insan toplayamayan PKK, son olarak geçtiğimiz günlerde başlattığı “Kürt Halk Önderi Öcalan’a Özgürlük” nöbetlerinde de alana üç kişi toplayamadı.

Tek tek şikayet etmeye çalışıyorlar

Teröristler, cezaevlerinde sözde işkence ve kötü muamele gördükleri yönünde algı yaratmak ve Türkiye’yi şikayet etmek için başlattıkları eylemlerdeki başarısızlıklarından sonra, şimdi de Avrupa Konseyi (AK) kapısında yalanlarını anlatmak ve bebek katili Öcalan’a özgürlük için nöbet tutmaya başladılar. Terör örgütü sempatizanları, Strasbourg’da 12 Ekim’de başlattıkları sözde eylemi Avrupa Konseyi (AK) kapısı önünde sürdürme çabasında. Ancak örgütün medya organlarında yayınlanan haber ve fotoğraflarda bile üç kişiyi bir araya getiremedikleri görüldü. Örgüt eyleme ilişkin metinde de, “Kürdistan, Türkiye ve Ortadoğu halkları ile inançların yanı sıra devrimci hareketlerin temsilcilerinin katıldığı eylem, 25 Haziran 2012’den bu yana Kürt Halk Önderi Öcalan’a Özgürlük Nöbeti eyleminin sürdürüldüğü alanda düzenleniyor. Bu kapsamında düzenlenen eylemde Öcalan’a yönelik AKP-MHP faşizminin dayattığı ağır tecrit koşulları ile bölgedeki katliamcı politikaları teşhir ediliyor. Dün, gün içerisinde yoğun bilgilendirme çalışması yürüten eylemciler, tecride yönelik hazırlanan bir dosyayı da AK üyesi ülkelerin Strasbourg’daki daimî temsilciliklerine sunuyor. Dosyalar dün itibariyle birçok ülkenin temsilciliğine teslim edilmeye başlandı” ifadeleriyle, sokakta istediklerine ulaşamadıklarını ve kapı kapı dolaşmak zorunda kaldıklarını itiraf etti.