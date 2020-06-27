PKK artığı kudurdu

Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han’a “aşağılık” diyen ahlaksız Yanardağ’ın ‘ihanet çizgisini aştığını’ belirten Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, “Birilerinin muhalif duruş diyerek savundukları söylemleri ne yazık ki ihanet etme boyutuna kadar geliyor” dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da, “Sultan Abdülhamid Han ülkenin birliği bütünlüğü demiş, Yanardağ ise ülkeyi bölmeye çalışanlarla iş birliği yapmış biridir. Abdülhamid’e bu kadar düşman olması normaldir. Asıl aşağılık olan kendisidir” diyerek tepkisini dile getirdi.

Geçmişte terör örgütü ‘PKK’nın yayın organı Özgür Gündem gazetesinin Yazıişleri Müdürlüğü’nü yapan oradan ‘ulusalcı’ Aydınlık gazetesinin Yazıişleri Müdürlüğü’ne, ardından da ‘Atatürkçü’ bilinen Tuncay Özkan’ın Kanaltürk’üne geçen ve şimdilerde sahibi olduğu TELE 1 TV üzerinden Atatürkçülere şirin görünmek adına milli ve manevi değerlerimize hakaretler yağdıran Merdan Yanardağ’a tepki çığ gibi. 27 Mayıs askeri darbesini yorumlarken dönemin Başbakanı Adnan Menderes’e “bebek katili” diyerek hakaret eden, Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunmasına karşı çıkıp “işgalcilik ve talancılık” ifadeleriyle rahatsızlığını dile getiren Merdan Yanardağ, şimdi de Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’e “aşağılık” diyerek hakaret etti.

Programda söyledikleri ile yetinmeyen Yanardağ, sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilere rağmen kendi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Abdulhamit, Cumhuriyet düşmanlığının simgesidir. Padişahları eleştirmek ne zamandan beri suç? Kim olurlarsa olsunlar bütün despotlar aşağılıktır” diyerek hakaretlerini yeniledi.

Muhalif duruş adı altında ihanet!

Sadece bu ülkeye düşman olan Ermenilerin Abdülhamit için galiz ifadeler kullandığını söyleyen Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, “Gazetecilik, Türkiye’de birilerinin muhalif duruş adı altında ihanete varan söylemlerini sergilediği bir alan haline geldi. Söz konusu bu şahıs, bu ülkenin insanının maneviyatına, değerlerine karşı çıkan, uyuşmazlık gösteren, çıkıntılık yapan birisidir. Dolayısıyla bu ifadeleri kullanan bir kişinin halkın gözünde bir değeri olmadığını düşünüyorum. Abdülhamit’e baktığımız zaman çöküş aşamasında olan bir devleti 33 sene daha ayakta tutmayı başarmış, öyle bir dönemde dış güçleri birbiri ile uğraşmak zorunda bırakıp bu topraklarda yaşayan insanların huzur ve istikrarını sağlamıştır. 33 yıllık dönemine baktığımız zaman hiçbir insanını incitmemeye çalışan, en ciddi muhaliflerini bile hoş tutmaya çalışan bir insandır. Sadece bu ülkeye düşman Ermeniler, Abdülhamit hakkında aksi söylentiler çıkarmıştır. Sultan Abdülhamit, Osmanlı tarihinde önemli bir liderdir. Bu kişinin bunca vukuatından sonra Abdülhamit’e çemkirmesi, Abdülhamid Han’ın ne kadar büyük bir insan olduğunun göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.

“Aşağılık birisi varsa o da Yanardağ’dır”

Ülkenin bölünmesini isteyenlerin, ülkenin bütünlüğünü koruyanlara düşman olmasının normal olduğunu vurgulayan Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan da, “Merdan Yanardağ’ın bu açıklamaları tarihimize ve kültürümüze yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Abdülhamit Han 33 sene devletini ayakta tutmuş büyük bir liderdir. Yanardağ ise bugüne kadar bölücülük yapmış bir insandır. Dolayısıyla ülkesini böldürmemiş, Siyonizme meydan okumuş bir lidere düşman olması çok normaldir. Yapılan bu açıklama kendi cibilliyetine uygun bir açıklamadır. Aşağılık birisi varsa o da Merdan Yanardağ’dır” diyerek tepkisini dile getirdi.

RTÜK tarafından işlem başlatıldı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “...Merdan Yanardağ isimli şahsın Sultan Abdulhamid Han ile ilgili sözleri nedeni ile inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklamasında bulundu.