PKK, 679 çocuğun hayatını kararttı!

Çocukluktan gençliğe geçiş yapan erkek ve kızları kirli emellerine alet eden ve 14-18 yaş aralığını kendine hedef seçen PKK/KCK'nın ağında, ailelerinden koparıp zorla savaştırdığı 679 çocuk bulunuyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, amacına ulaşmak için kadın-çocuk, genç-yaşlı ayrımı yapmadan insanları katleden, her türlü şiddeti mübah gören bölücü terör örgütü, varlığını devam ettirebilmek için kadınların ve gençlerin desteğine büyük önem veriyor.

Gençlik tanımında herhangi bir yaş sınırlaması bulunmayan PKK/KCK, ebeveynlerinden bağımsız olarak sokağa çıkabilen, eylem ve etkinliklere katılabilen her bireyi "genç" olarak nitelendiriyor.

Örgütlenme çalışmalarında henüz ergenlik çağına girmiş ve kişilik arayışında olan birçok çocuğu ağına düşürmekten kaçınmayan terör örgütü, gençliğin örgütlenmesi ve saflarına katılması için "yiğitlik", "mertlik", "fedakarlık" gibi kavramlara vurgu yaparak psikolojik etkileme yöntemlerine başvuruyor.

Kuruluş yıllarında elemanlarının büyük bir bölümünü lise çağındaki erkek ve kız çocuklardan devşiren terör örgütü, silahlı faaliyetlerini tırmandırmaya başladığı 1980'li yıllarda da bu anlayışı çerçevesinde yaylaları basarak çoğunluğu 15-16 yaş civarında olan çocukları sözde "savaşçı" olarak kaçırdı.

Örgüt, bugün de aynı yaklaşımı sürdürüyor. PKK'nın gerek kırsal kesime gönderdiği gerekse şehir merkezlerinde çeşitli sözde birim ve komitelerde görevlendirdiği elemanlarının arasında çocuklar yer alıyor.

Çocukluktan gençliğe geçiş yapan erkek ve kızlar üzerinde duran, bu amaçla 14-18 yaş aralığını kendine hedef seçen PKK/KCK'nın elinde, ailelerinden koparıp zorla savaştırdığı 18 yaş altı 679 çocuk bulunuyor.

9 ayda 47 çocuğu kaçırdılar

PKK/KCK son 9 ayda 15 yaş altı 47 çocuğu iyi bir yaşam vaadiyle kandırarak, tehdit ederek veya kaçırarak zorla terörist yaptı. Yakalanan veya örgütten kaçan teröristlerin ifadeleri de bu gerçeği ortaya koydu.

Bölücü örgüt, 2014'te 305, 2015'te 424, 2016'da 222, geçen yıl ise 88 çocuğu tehdit ve baskı yoluyla silahlandırdı. Terör örgütünün, 1990-2018 yılları arasında ailesinden koparıp örgütün faaliyetlerine katılmaya zorladığı 15 yaş altı çocukların sayısı bin 466 olarak kayıtlara geçti.

Güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla son 3 yılda ise terör örgütüne katılan çocukların sayısında ciddi bir düşüş meydana geldi.