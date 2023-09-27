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Ekonomi Piyasayı koklayan Kapalıçarşı esnafından gram altın tahmini: 31 Aralık'ta artık göremeyebiliriz
Ekonomi

Piyasayı koklayan Kapalıçarşı esnafından gram altın tahmini: 31 Aralık'ta artık göremeyebiliriz

Yeniakit Publisher
2023-09-27 00:31:00 -
Piyasayı koklayan Kapalıçarşı esnafından gram altın tahmini: 31 Aralık'ta artık göremeyebiliriz

Altın fiyatlarındaki yatay seyir devam ederken Kapalıçarşı esnafından dikkat çeken bir tahmin geldi.

Haftaya yükselişle başlayan gram altın bugün durağan seyrediyor. Kapalıçarşı’da gram altın bin 676 liradan satılıyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1911 dolar seviyelerinde seyrediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmemesi altın fiyatlarına hareketlilik olarak yansımadı. Uzmanlar ABD'de enflasyona ilişkin açıklanacak verilerin altının yönü üzerinde etkili olacağını ifade ediyor.

“Altın fiyatları seviyesi çok düşük”

Altın fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı esnafı Engin Baş, ‘’Altının ons fiyatı uzun zamandır bin 900 dolar civarında. Gram altın şuanda bin 676 liradan satılıyor. Bu seviyeler çok düşük. Yıl sonunda altında bu rakamları göremeyebiliriz. Altının yıl sonuna doğru yükselmesi bekleniyor. İç piyasada altına her zaman talep oluyor. Külçe, gram altın ve 22 ayar takılara talep şuanda var. Altın uzun vade yatırım aracıdır’’ dedi.

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