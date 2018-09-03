Piyasanın gözü enflasyonda

EKONOMİ SERVİSİ

Ekonomistler, böyle bir durumda 13 Eylül’de toplanması beklenen Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulu’nun (PPK) yeni bir planlamaya yön vereceğini dile getiriyor. Piyasalarda dalgalı seyrin sürebileceğini kaydeden uzmanlara göre iştah kabartsa da dövize yatırım odaklı bir pozisyon alınmaması gerektiği görüşünde.

Bu arada İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, ağustosta İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 98’inin perakende fiyatı artarken, 30 ürünün fiyatı düştü, 114 ürünün fiyatı ise değişmedi. Maç giriş bilet ücreti yüzde 53,45 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.