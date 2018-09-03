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Piyasanın gözü enflasyonda

Bugün açıklanacak enflasyon verileri piyasaların eylül ayındaki seyrinde etkili olacak. Yapılan son anketlerde aylık yüzde 2-2.5’luk bir artış beklenirken, yıllık enflasyon oranının 18’e yaklaşması ihtimali öne çıkıyor.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:44
Piyasanın gözü enflasyonda

EKONOMİ SERVİSİ

Ekonomistler, böyle bir durumda 13 Eylül’de toplanması beklenen Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulu’nun (PPK) yeni bir planlamaya yön vereceğini dile getiriyor. Piyasalarda dalgalı seyrin sürebileceğini kaydeden uzmanlara göre iştah kabartsa da dövize yatırım odaklı bir pozisyon alınmaması gerektiği görüşünde.

Bu arada İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, ağustosta İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 98’inin perakende fiyatı artarken, 30 ürünün fiyatı düştü, 114 ürünün fiyatı ise değişmedi. Maç giriş bilet ücreti yüzde 53,45 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 11:44
  1. İstanbul Ticaret Odası
  2. Enflasyon
  3. Merkez Bankası

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