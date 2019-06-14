0553 313 94 23

Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,32 değer kazanarak 90.787,01 puana yükseldi- Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,09 artarak 256 bin 440 liraya yükseldi

14 Haziran 2019 Cuma 18:28
Piyasalarda gün sonu
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 285,53 puan artışla 90.787,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 341,27 puan ve yüzde 0,38 artarak 90.842,75 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 59,53 puan ve yüzde 0,07 azalışla 90.441,96 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.024,05 puanı, en yüksek 91.322,69 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kazanarak 90.787,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,18, hizmetler endeksi yüzde 1,29 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,14, teknoloji endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 372,35 puan ve yüzde 0,33 artarak 113.508,69 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 183'ü prim yaptı, 171'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Akbank ve Sasa Polyester bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



- Altının onsu 1.349,48 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.349,48 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,09 artışla 256 bin 440 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8785 lira, satışta 5,9021 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8223 lira, satışta 5,8456 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,55'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,75'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1219, sterlin/dolar paritesi 1,2604, dolar/yen paritesi de 108,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,37 dolardan işlem görüyor.
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 18:28
  1. Piyasalarda gün sonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümünü
    1. Jandarma Genel Komutanlığının 180...
    2. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    3. Kasımpaşa, Fernandes’i kadrosuna kattı
    4. Adana ve Osmaniye için kuvvetli yağış..
    5. Bakan Selçuk'tan teşekkür mesajı
    6. Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve..
    7. Başkan Yalçın’dan sürücülere ‘korna’..
    8. İsrail güçleri Batı Şeria'da biri..
    9. Mogan Gölü'nde kadın cesedi bulundu
    10. Vali Yavuz Selim Köşger’inBabalar..
    11. Kaymakam Öner, overlok yaptı, tel..
    12. Safranbolu’da kaçak alkol operasyonu:..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefa telefonu
    14. Taşan dere ördekleri sürükledi
    15. "YÖK'te bütün faaliyetlerin merkezine..
    16. Başkan Aksun, karne dağıtım törenine..
    17. Şile’de İlçe Emniyet Müdürlüğünden..
    18. Bakan Varank: “Özel endüstri..
    19. Piyasalarda gün sonu
    20. Dartta Avrupa ikinciliği
    21. 16 ilden 180 sporcu Ulusal Satranç..
    22. AVM içinde yağmur şaşkınlığı
    23. Murat Alan'a düzenlenen saldırıda..
    24. Karar’dan iki yüzlülük! Yeniçağ’a öyle..
    25. AB’den Brexit resti: “Mümkün olan tek..
    26. Nusret Çetinkaya Caddesinde genişletme..
    27. "Türkiye'nin güçlü ve büyük Türkiye..
    28. Sınavlar, ameliyattan daha yüksek..
    29. Gri listede aranan DHKP/C’linin..
    30. Havaya ateş eden magandaya ceza
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu