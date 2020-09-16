Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,13 puan azalarak 1.107,11 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,10 puan ve yüzde 0,19 değer kazanarak 1.113,34 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.104,69, en yüksek 1.116,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 1.107,11 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti, mali endeksi ise değişmedi.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,68 puan ve yüzde 0,46 azalışla 1.236,09 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 63'ü geriledi. Kardemir (D), Sasa Polyester, Petkim, Şişecam, Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.966,79 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.966,79 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,06 azalışla 473 bin 200 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4625 lira, satışta 7,4924 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4616 lira, satışta 7,4915 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,31'den gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1842, sterlin/dolar paritesi 1,2989, dolar/yen paritesi de 104,88 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,4 artışla 42,40 dolardan işlem görüyor.