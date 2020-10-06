Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,00 puan azalarak 1.153,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,41 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 1.165,12 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.153,71, en yüksek 1.170,48 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 düşüşle 1.153,71 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,24, teknoloji endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 11,62 puan ve yüzde 0,90 azalarak 1.286,26 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32'si prim yaptı, 65'i geriledi. Garanti Bankası, Odaş Elektrik, Şişecam, Kardemir (D) ve Türkiye Sigorta en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.910,85 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.910,85 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,00 artışla 478 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7398 lira, satışta 7,7708 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7253 lira, satışta 7,7563 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,54'ten, bileşik getirisi de yüzde 12,93'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1785, sterlin/dolar paritesi 1,2961, dolar/yen paritesi de 105,62 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,31 yükselerek 42,57 dolardan işlem görüyor.

