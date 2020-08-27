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Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.102,01, en yüksek 1.111,60 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kazanarak tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,04 artışla 457 bin 700 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 18:33:48 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,91 puan artarak 1.108,93 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,53 puan ve yüzde 0,78 değer kazanarak 1.107,55 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.102,01, en yüksek 1.111,60 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 1.108,93 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,06, sanayi endeksi yüzde 1,44, hizmetler endeksi yüzde 0,60 ve teknoloji endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,05 puan ve yüzde 0,73 yükselişle 1.255,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 20'si geriledi. Garanti Bankası, Güneş Sigorta, Petkim, Şişecam ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.917,40 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.917,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,04 artışla 457 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3122 lira, satışta 7,3416 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3408 lira, satışta 7,3702 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3190, dolar/yen paritesi de 106,52 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,30 azalışla 45,14 dolardan işlem görüyor.

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