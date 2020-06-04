Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 425,58 puan artarak 109.536,92 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 272,41 puan ve yüzde 0,25 değer kazanımıyla 109.383,75 puandan başladı. Gün içinde en düşük 108.779,39 puanı, en yüksek 109.853,13 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 109.536,92 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,39, teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,03, hizmetler endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 802,94 puan ve yüzde 0,63 artışla 127.907,63 puandan kapandı. İşlem gören 593 hisse senedinin 154'ü prim yaptı, 241'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, Garanti Bankası ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.713,68 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.713,68 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre değişim göstermeyerek 373 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7429 lira, satışta 6,7699 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7261 lira, satışta 6,7530 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1327, sterlin/dolar paritesi 1,2593, dolar/yen paritesi de 109,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,23 yükselerek 39,71 dolardan işlem görüyor.

