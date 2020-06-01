Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.745,71 puan artarak 107.266,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 960,54 puan ve yüzde 0,91 değer kazanımıyla 106.481,02 puandan başladı. Gün içinde en düşük 106.356,95 puanı, en yüksek 107.371,53 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,65 yükselişle 107.266,19 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,33, teknoloji endeksi yüzde 3,94, sanayi endeksi yüzde 1,94 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.032,63 puan ve yüzde 1,65 artışla 124.950,48 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 297'si prim yaptı, 103'ü geriledi. Garanti Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.737,65 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.737,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artarak 380 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8011 lira, satışta 6,8283 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8090 lira, satışta 6,8363 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 8,71'den, bileşik getirisi de yüzde 8,90'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1127, sterlin/dolar paritesi 1,2473, dolar/yen paritesi de 107,58 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,51 düşerek 37,34 dolardan işlem görüyor.

