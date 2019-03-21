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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 227'si yükseldi, 123'ü değer kaybetti.

21 Mart 2019 Perşembe 13:13
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,73 artışla 104.061,93 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 751,72 puan değer kazandı. Dün 103.310,21 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 525,83 puan ve yüzde 0,51 artışla 103.836,04 puandan başladı. Endeks, en düşük 103.682,36 puanı, en yüksek 104.248,31 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,23, sanayi endeksi yüzde 0,05, teknoloji endeksi yüzde 0,68 ve hizmetler endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 227'si yükseldi, 123'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Akbank ve Koza Anadolu Metal Madencilik oldu.



- Altının onsu 1.317,81 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,37, bileşik getirisi yüzde 18,13 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1402, sterlin/dolar paritesi 1,3166, dolar/yen paritesi 110,46 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4470 liradan, avro 6,2220 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.317,81 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,40 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:13
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