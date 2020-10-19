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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükseldi, 28'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,8960 liradan, avro 9,2850 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:20:46 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kazanarak 1.203,98 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,25 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.192,73 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 5,35 puan ve yüzde 0,45 artarak 1.198,08 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.195,46, en yüksek 1.205,18 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,29, hizmetler endeksi yüzde 0,52, sanayi endeksi yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükseldi, 28'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Şişecam, Petkim, Akbank ve Şekerbank oldu.


- Altının onsu 1.911,70 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar paritesi 1,3005 ve dolar/yen paritesi 105,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8960 liradan, avro 9,2850 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.911,70 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 azalışla 42,8 dolardan işlem görüyor.

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